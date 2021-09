Británie: Brexit a nekompetentnost Johnsonových ideologických idiotů ve vládě vede zemi ke katastrofě

21. 9. 2021

čas čtení 4 minuty



Foto: ColdWar Steve publikuje na Twitteru velmi sledované satirické kompozice k britské politice. Je ovšem nutno znát místní kontext. V tomto obrázku Johnson pálí uprostřed všeobecného úpadku dvacetilibrovky (jedna má hodnotu cca 600 Kč) a ostatní členové jeho idiotské vlády se tomu smějí. Dvacetilibrovky pálil Johnson se svými kumpány na univerzitě během studentských let, aby zdůraznili, jak jsou bohatí a že jim pálení peněz nevadí.



Mnozí konzervativní poslanci, nikoliv z okruhu Johnsonových vládců, varují, že tisíce lidí v Británii čelí nyní "velmi těžké" zimě v důsledku rostoucích nákladů na živobytí a škrtůJohnsonovy vlády v sociální podpoře. Poslanci naléhali na Johnsonovu vládu, aby se "probudila" a uvědomila si, že obyvatelstvo Británie je ohroženo nedostatkem potravin. Kromě toho, domácnosti budou uvrženy do chudoby, v důsledku rychle stoupajících cen energií (Johnson před referendem o brexitu lhal, že brexit bude znamenat snížení cen energií!), snížením sociální podpory a nárůstem daní v příštím roce.





Damian Green, bývalý ministr ve vládě Theresy Mayové, není to člen Johnsonova okruhu mafiánů, varuje před "velmi, velmi obtížným obdobím pro statisíce lidí v této zemi". Ke kritice se přidávají i další konzervativní poslanci i labouristická opozice.



Účty za energie mají od října stoupnout v průměru o 140 liber (4200 Kč), i když přes zimu vláda pak zabrání dalšímu nárůstu cen. Ovšem rychlý růst globálních cen plynu, který vedl ke kolapsu mnoha menších dodavatelů plynu a elektřiny v Británii, znamená, že hrozí riziko dalšího růstu cen energií na jaře 2022.



Kwasi Kwarteng, Johnsonův "ministr" obchodu, tvrdí, že "absolutně nehrozí, že by v Británii zhasla světla, nebo že by lidé nemohli vytápět své domovy". (Komentátor týdeníku Observer Nick Cohen - protože vláda neustále lže - na to okamžitě napsal na Twitteru: "To znamená: Rychle kupujte svíčky a uhlí!"):





Buy candles and coal NOW https://t.co/9viRqslf0O — Nick Cohen (@NickCohen4) September 20, 2021





Všeobecný rozklad signalizoval v úterý pořad rozhlasu BBC World at One. V interview s řediteli britského ocelářského průmyslu (zaměstnává asi 38 000 lidi) vyšlo najevo, že britské ocelárny přerušují v důsledku drahoty elektřiny výrobu oceli. Normální cena jedné kilowatthodiny je asi 5 pencí (přibližně 1,50 Kč, ale v dnešní době během dne krátkodobě stoupá až na 1 libru za kilowatthodinu (tedy 30 Kč za kilowatthodinu). Je to dvacetinásobné zvýšení a v takové situaci ocelárny zastavují kvůli drahé elektřině výrobu oceli. Přestává totiž být v důsledku vysoké výrobní ceny prodatelná na mezinárodním trhu. Už dlouhá léta je v Británii elektřina daleko dražší než elektřina např. v Německu a ocelárny zoufale prosí vládu, aby s tím něco udělala, aby mohly cenově konkurovat evropským výrobcům. Bezvýsledně. A teď toto.





Podle Kwartenga "absolutně nehrozí, že by se Británie musela vrátit k třídennímu pracovnímu týdnu, jako tomu bylo v sedmdesátých letech". Ovšem britská obchodní komora konstatuje, že britské továrny už jednají o "trvalejším snížení jejich operační kapacity", že budou pracovat jen tři nebo čtyři dny v týdnu, nebo sníží pracovní dobu v důsledku nezvládnutelně vysokých cen energií a nedostatku CO2. O tomto snížení operační kapacity na jen tři nebo čtyři dny v týdnu uvažují především podniky, které závisejí na velké dodávce energií, jako jsou dodavatelé masa a čerstvých potravin, kteří závisejí na nepřetržité dodávce CO2.Britské firmy už zápolí s nedostatkem kamionistů a vůbec zaměstnanců, v důsledku brexitu a covidu. Experti varují, že vysoké ceny energií povedou k inflaci.Damian Green, bývalý ministr práce a důchodů, odhaduje, že letos v zimě bude chudobou a zimou postiženo v Británii nejméně půl milionu lidí,V pondělí musel britský vládní regulační úřad Ofgem jmenovat firmu British Gas jako nového dodavatele energií pro téměř 350 000 zákazníků poté, co zkolabovala firma People's Energy. Kolaps hrozí i dalším britským energetickým firmám. ZDE Z dalších Johnsonových selhání:- Před referendem o brexitu se vychloubal Johnson "mimořádně vřelým" vztahem Británie s USA a tvrdil, že britský obchod s EU bude nahrazen "vysoce výhodnou obchodní dohodou s USA". Amerika se však k uzavření takové obchodní dohody s Británií nemá a nyní Biden potvrdil, že taková dohoda není pro Washington prioritou. ZDE - Britské ministerstvo obrany omylem zveřejnilo emailové adresy asi 250 afghánských tlumočníků a tím je ohrozilo na životě, ZDE