Usilují piráti o tuny mrtvol?

Takže jsem si vyřídil přes Portál pražana volební průkaz a uspořádal jsem si program tak, abych mohl jet volit do Prahy lidi, kterých si opravdu vážím a za kterýma je obrovský množství práce, píše Matěj Hollan.za to, jak 4 roky v kuse kope za všechny důležitý sociální agendy,, radní pro bydlení, který navázal na naše výsledky Housing First a bleskurychle zavádí funkční a promyšlené sociální bydlení v Brně aza přístup k ekologii a Eva ještě zvlášť za neutuchající boj proti hernám a věnování se agendě závislostí. Křížky pro tyto 4 lidi by byly pro mě jako voliče za odměnu.