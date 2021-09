Nechci takového premiéra, tati!

24. 9. 2021

Babiš obdivuje Orbánovu oponu postavenou na maďarské hranici proti uprchlíklům. Nadšeně chce také porušovat Ženevské úmluvy.

Big day today. Welcome to the Budapest Demographic Forum where middle-aged men will be talking about the crisis of family values and the role of women. pic.twitter.com/97AS596kh4

Babiš se účastní v Budapešti setkání ultrapravicových premiérů středovýchodní Evropy.Dnes velký den. Vítejte na budapešťském demografickém fóru, kde budou postarší chlapi jednat o "krizi rodinného života" a o roli žen. :)))



Nynější "demografický summit" v Budapešti hodně připomíná Hitlerův demografický summit v Berlíně r. 1939. Víme už, jaká je strategie Mikea Pence a ta se od roku 1939 nezměnila:

The 2021 “Demographic Summit” looks a lot like the first Demographic Summit in Berlin in 1939. We already know what Mike Pence’s family policy is and it hasn’t changed since 1939. https://t.co/5yZNUIc2XK