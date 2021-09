Změna klimatu vyvolává novou uprchlickou krizi – ve Spojených státech

23. 9. 2021

Titulky v posledních týdnech připomínají blížící se apokalypsu. Přesně šestnáct let po úderu hurikánu Katrina na New Orleans bylo louisianské pobřeží opět zasaženo hurikánem Ida, jednou z nejsilnějších bouří, jaká kdy byla v tomto státě zaznamenána. Lesní požáry v Kalifornii zahalily západ USA kouřem a vyvolaly masové evakuace. V New Yorku se záplavová voda valila do metra a okny suterénních bytů, informuje web commondreams.org.