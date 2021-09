Kácení stromů? Však vám do toho nic není, vzkazuje Ministerstvo pro místní rozvoj

Tisková zpráva:

22. 9. 2021

čas čtení 3 minuty

V České republice se na ochraně přírody podílejí občané prostřednictvím svých spolků. Na tom by nemělo být nic překvapivého. Umožňuje to přeci zákon o ochraně přírody a krajiny. Spolky, jejichž hlavním posláním je ochrana přírody a krajiny, se mohou přihlásit jako účastník řízení a dohlížet na celý jeho průběh. Jak je to ale u správních řízení, která vede stavební úřad? Týkají se často stavebních záměrů, u kterých má dojít ke kácení stromů. Jde také o řízení podle zákona o ochraně přírody krajiny za účasti spolků? To se ví, že rozhodně ANO!