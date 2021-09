Ktož jsú boží (boží škrtám a píši zblblí) bojovníci

Dezinformační stálice paní Peková spílá covidu do umělotin a slibuje, slibuje všem nehodným, že se budou zodpovídat. Politici, novináři, vědci (ti, kteří nesdílí její pohled na covidsvět) a ti prostí, co podlehli a podvolili se. Zodpovídat se budou za očkocidu provázenou čipocidou, mentální zotročidu a za vyděšenocidu všeho lidu. K ničemu sicenemá ani jeden důkaz, ale to přeci nevadí. Důkazů netřeba. A jak vypadá v pojetí paní bojovnice zodpovědnost? Asi tak jako u většiny obžalovaných za podvod. Já nic, nevím, nepamatuji si a Mazánka Janouška neznám. Pražský Městský soud je ostatně kauzami vlivných velmi pověstný. Hodně ušpiněných ryb očistil. A těch cca 300 mega jsem nikdy neviděla a byly na bohulibý účel.

V reálu je to ovšem tak, že po symbolických křížích za mrtvé, dosavadní i ty budoucí, se chce do poslanecké sněmovny promořit až moc nezodpovědných lidí. Pan Volný, paní Lipovská, paní Bobošíková, paní Csáková, dokonce i pan Amnestie Koudelka v hávu Klausovy Trikolory a za tutéž Trikoloru i Slušný lid Pernica, který vyhrožoval exekucí panu Hřibovi, Kolářovi a Novotnému. Hledají tam mnohdy spásu před soudem a vězením. Neváhají plnit mediální scénu naprostými žvásty, bludy a lží, jen aby mohli zasednout v lavicích. Na lavici patří, to ano, ale na lavici do soudní síně. Paní Peková by si mohla přečíst, pochopit a svým podobně smýšlejícím následovatelům objasnit studii, která dokládá, jaká jsou rizika u neočkovaných a u očkovaných lidí. Neočkovaní by si to mohli ostatně přečíst také. Raději dvakrát až pětkrát. Vakcíny nechtějí, chtějí totéž v lécích na poslední chvíli. Cesta promořením je sice možná, ale je delší a notně horší. A zůstávají po ní mrtví. Pravda, pro někoho je to jen 30 tisíc z deseti milionů, ale pro ostatní je to až moc.

Nezmohl je celý svět, sami se však zmohli hned… proti Čechu stál tu Čech…

Škoda, že se vlastním textem zpěvák Landa neřídí. Landa s Vojtěchem zamířili na Primu. Co tam probůh chtěl Žito kouzlit? Zpívat o svobodě, míru a přátelství? Vypadá to, že on a jemu podvolení jsou přímí vyslanci petrohradských trollů , kteří jedou tu pravou flasteneckou kampaň za Česko rozdělené. Za takové Česko, které si nedokáže poradit s bandou různobarevných Špindíků, bandou Flákanců a metařů bludů od Zdravého fóra. Pokud výše oslovení mistři hledají zemi osvícenou, kde covidu nět a kde odmítají vakcíny, nechť s hrdostí pohlédnou k zemi Kimů. Tam koronavirus není, tam vakcíny nejsou a tam jdou cestou svou. I když vyzývat k odporu by v zemi Kimů znamenalo čelit střelbě z kanónu. Pan rudá mikina Hamáček vyzval zpěváka Landu, aby zpěvem, tancem a písní propagoval očkování. Landa ho potrefeně označil za šílence. Hoši si v otázce šílenství nemají vůbec co vyčítat. Ne, ne. Škoda, takový duet Landa – Hamáček, to by byla předvolební pecka. Sály a síně by praskaly ve švech. Pokud nějaké mají. Ovšem hnutí barevný Špindík má už 13 tisíc obdivovatelů, což je velká magická staroslovanská síla. Černobog, Bělobog i Kostroma se prý přidali rovněž. Když se budou snažit, tak jich možná za chvíli bude stejně, jako je mrtvých na Covid. A proč barevný Špindík? Protože v srpnu to byl Špindík žlutý, v září zlatý a v říjnu…? V říjnu asi ten pravý hnědý.

Babiš s Vojtěchem či Vojtěch s Babišem?

Jen co to dořekl, tak se dějí věci. Co vlastně dořekl, ten co řekl? Řekl, že jsme po roce opět „bestovní“. Ovšem na to čekal virus zákeřný a ihned začal vystrkovat spike protein. Takže bestovně lezeme vzhůru bez ohledu na zmateného Okamuru. Okamuru a jeho flastenecký pamflet do škol, aby děti zažily antitestovací svobodu.

Signály byly? Byly. A co jste, vládo, dělali? Dělali jsme, prosím pěkně, kampaň Babiš. Vojtěch národu poví, že testovat ve školách netřeba, páč je to dobrý a u dětí covidu není. Kde tedy je? Je u mladých, ale zřejmě ne u těch, kteří pilně chodí do školy. Ano, je u záškoláků. Možná že dítka testy umí obejít. Možná že kvalita dodaných testů je stejná jako kvalita české vlády. Tedy žádná až záporná. A možná že nám covidové duo Babiš a Vojtěch zase předvolebně lže jako loni. Možná se dočkáme dalších gramatických slovensko-českých perel, nových větných členů a slovesných druhů. Babiš dokonce doznal, že nemají připravená žádná opatření a že počkají na konec září. Andreji, volby budou o trochu později. Až 8. října.

Vojtěch pobavil. Dosáhl skoro úrovně Zemana či Babiše. Pravil vážně, že on to tak řekl a tak to prostě bude. A tak jsme přestali testovat ve školách, abychom za chvíli zjistili, že testovat bude znovu třeba.

Kdo to říkal, že se covid mezi dětmi nešíří? Které ředitelky a ředitelé říkali, že nebudou nic kontrolovat, protože u nich na jaře žádný problém nebyl? Žádný test, žádná kontrola, nic není potřeba. To tam neznají Deltu? Kdo to ty školy vede? V Praze tedy 44 dětí a 13 učitelů nakaženo. V Opavě situace podobná. Prý je zasáhla agresivnější varianta covidu. Cože to psal Okamura, jakou petici do škol? Co to posílalo do škol hnutí Zdravé fórum? To myslí vážně? Kde je policie a státní zástupci? Naštěstí Vojtěch minulý týden řekl, že je to dobrý, že nákaza nehrozí, a co řekne Vojtěch, to přeci platí.

Babiš veterinářem

Babišem prosazený, nakoupený a vychválený odčervovač koní a krav expiruje a pomalu po špičkách mizí ze skladu a ze zřetele. Nikdo nechválí a Prchal mlčí. Ani Babiš a ani doktor Rezek nenesou zodpovědnost. A tak doexpiroval Ivermektin. Podali ho 150 lidem, nakoupili 12 tisíc balení. Zaplatili jsme to všichni a marketingovou smetanu slízl jen agent Babiš.

Naštěstí Vojtěch koncem srpna řekl, že lid se po prázdninách vzpamatuje a bude se hojně očkovat. Já mu věřím, proto odčervovací preparát již nebude potřeba.

Babiš a Vojtěch se nechali blejsknout do brožur pojišťoven a chtěli se nechat vyslat do každé domácnosti. Fuj. Za 15 erárních milionů si vyfotí nevinný nejapný ksicht s grimasou pro masy. A hurá dělat kampaň. Babiš práší, že tu brožuru vymyslel sám. Za pár hodin to měl hotovo. Asi tak, jak napsal trhák „Sdílejte, než to zakážu“, který rozdává naivním naivům na předvolebních maškarádách. Samozřejmě majetek ve formě poslanců ANO nadšeně souhlasí a kampaň v tom nevidí. Vojtěch měl informace, že i zástupci ministerstva zdravotnictví jsou proti volebnímu podvodu s Babišem a rakovinou. A co učinil slušný ministr? Učinil to, že nakázal brožury poslat.

Kulišárny pana Kulicha

Kulich Ludvík se ozval, že české zdravotnictví covid porazilo. Dobře on. Pochopitelně skromně dodal, že i zásluhou ČSSD tomu virusu naprášili. Hurá. To bylo ještě před tím, než covid začal nabírat na podzimní zářijové síle. Že raději nebyl zticha.

Kulich Ludvík, který znovu kandiduje do sněmovny za Babišovu ČSSD, už hovoří jen o silné infekci a že nebudou dělat covidová oddělení. Prostě je naflákají na standardní pokoje a bude pokoj. Je to Kulich.

Hygiena pátrá a zasahuje

Hygiena pracuje pilně, stíhá, stíhá a stíhá ty, kteří nerespektují a nedodržují platná opatření. Třeba s účastníky oslav narozenin katolické modly pana Duky si to vyřídili raz dva tři. Nic se nestalo, můžete na nařízení vládní zapomenout a dál křepčit s vírou ve víře. Co je špatného na tom, že oficiální vysvětlení arcibiskupství popřel šéf firmy, na kterou se prstenem ukázalo? Ale možná šlo o bezpečnost soudruha Zemana, když se arcibiskupského skotačení účastnil i šéf Útvaru pro Zemanovo ochránění. I jeho náměstek se účastnil. I velitel hradní stráže strážil střechu arcibiskupství. Zřejmě se očekával útok masožravých kominíků, kterým se hoši od Rudých trenclí museli hrdě postavit bez ochrany.

Milouš prezident Zeman se opět jednou projevil jako totální hulvát. Není nutno opakovat bublaninu jeho komunisticko-katolického mluvčího, nicméně připomenout se to musí. Pokud Milouš hledá někoho, kterého jako psychicky narušeného zneužívá jeho okolí, tak ať laskavě najde odvahu a svěří vlastní pohled zrcadlu. Pokud chce být odvážný, ať to zkusí v ozrcadlovaném výtahu. Vím, vyděsí ho to, ale jednou to udělat musí. Na rozdíl od Zemana, pan Babiš junior disponuje posudky, které hovoří o jeho naprostém duševním zdraví. Což se o prezidentovi říci nedá. A osoby jako Mynář, Nejedlý a Ovčáček patří do soudní síně, a to za zneužívání svěřené osoby.

Co dělá pan fotbalista Marounek?

Marounek. Kdo si ještě vzpomene na pana Marounka? Babiš na něj ukazoval, když se musel před národem zodpovídat za loňské patálie s následným umíráním na covid. Pan premiér hlásil, že Marounek půjde. A Marounek šel. Šel na fotbal. Vyhříval se v sekci pro VIP hochy na fotbalovém zápasu Slávie. Ministr Blatný ho odvolal, ale Marounek má tuhý úřednický kořínek. Je tam dodnes. Podobně ustál zodpovědnost pan Policar od ministra Vojtěcha. Za špatně odvedenou práci může dál špatně pracovat. Však co, za jeho chyby budeme platit my všichni. Tolik asi k oné, tolik vzývané, zodpovědnosti.

Z veřejných zdrojů ostrým pohledem nevidomého