První výstřely v české generační válce

24. 9. 2021 / Karel Dolejší

čas čtení 2 minuty

Zní poněkud zvláštně, když příslušníci generace mnoho let poslušně odevzdávající přes 90 % hlasů "jednotné kandidátce Národní fronty" veřejně fňukají, že v dnešní české demokracii "není koho volit".

Co si přeje nejmladší generace je zřejmé z výsledku letošních studentských voleb. Vyhrála by je koalice Pirátů a STANu, na druhém místě pak velmi "tradiční" pravicové uskupení Spolu. Babišovo ANO získalo celkem 8,5 % hlasů, kdežto Zelení 7,1 %. Co se týče možného průniku stran do sněmovny, toť vše.



Mládež dává jasně najevo, že nemá nejmenší chuť žít v zemi ovládané postkomunistickými politickými dinosaury, v zemi, která pod taktovkou zlodějokracie točí kormidlem do minulosti a na východ.

Připomeňme, že také v roce 1989 se tu o čemsi zásadním rozhodovalo, přičemž si režimní sračkomety již mnoho let předem daly velkou práci očernit doslova každého, kdo by snad mohl v tehdejší situaci představovat změnu. Předbíhaly se navzájem ve vytváření dojmu, že kromě "jednotné kandidátky Národní fronty" každopádně není koho volit.

Připomeňme, že Václav Havel ani jiní političtí amatéři z disentu nebyli profesionálně připraveni na převzetí funkcí, jež následně museli vykonávat. Ale přesto bylo jasné - bez ohledu na to, jaký jste měli k Havlovi a spol. osobní vztah - že změny jsou naprosto nezbytné a tak jako dosud už to zkrátka nejde. Změny proběhly podle staré poučky Waltera Benjamina, že všechny rozhodující údery budou nadále vedeny levou rukou.

Rozdíl oproti dnešku spočíval především v tom, že v roce 1989 ještě nejstarší generace brala ohled na to, co bude s jejich dětmi a vnuky. Kdežto převážná část té dnešní - působivá sestava lidí, kteří po léta poslušně dělali stafáž v komunistické parodii voleb, jaká se už zase inscenuje v putinském Rusku - je zcela spokojena s drobnými úplatky z horentně zadlužované státní kasy a návratem do nedemokratické minulosti.

Naprostou ignorací názoru mládeže zadělává tato část seniorů na budoucí generační občanskou válku v České republice, během níž mladí lidé zbavení životní perspektivy ultranarcistickými geronty jednoho dne odmítnou přispívat na jejich penze - což nejspíše podepřou působivým argumentem, že oni sami přece už žádný starobní důchod brát nebudou, protože se mezitím důchodový systém zhroutí.

Bude to taková hezká tečka za případem fňukalů, kterým "jednotná kandidátka Národní fronty" bývala dost dobrá, ale v širokém spektru demokratických stran si vždycky dokázali vybrat jedině estébáckého Babiše upomínajícího na "staré zlaté časy".

0