Není koho volit. Proč jsou všichni tak neschopní?

24. 9. 2021 / František Řezáč

čas čtení 2 minuty

Mladí, nebojte se a jděte do toho! Nejdřív jít volit a volit třeba piráty. Nic není ztraceno!





Nejsou k tomu vychováváni od školy, píše František Řezáč. My jsme v šedesátých letech měli ČSM a kdo v tom uměl chodit, dosáhl lecčeho.



Nebožtík spolužák Liška, řečený paťan, z nich dokázal vytáhnout prachy třeba na zájezd do Semaforu.



Někteří dobří učitelé nám fandili.



Předseda třídy byl jakýsi uznávaný mluvčí oběma stranami. Odpovídal i za to, že bude před hodinou smazaná tabule. A pořádně!



Přitom se nacvičovaly základy života kolektivu. I když to bylo pod KSČ. Přitom se nacvičovaly základy života kolektivu. I když to bylo pod KSČ.





Sejít se, program schůze. doplnit program, schválit, referát o činnosti, zpráva o stavu financí, diskuse, návrh usnesení, doplňující návrhy, hlasování.







To jsou základy, ne něco komunistického.







Nevím, jak je to v ANO, ale kdyby to fungovalo, tak není žádný Babiš.







Ta hnutí, to je v podstatě vůdcovský princip, včetně pirátů (tady měl pan Cvek pravdu. Když píšeme lidovci, tak pišme piráti!).







Pár lidí, členů se snadno ovládne.







Dosah strany, která má jen kolem tisícovky členů, je velmi omezený.





Předpokládám, že principy vnitřního života strany dodržují tak možná lidovci, ČSSD, ODS, KSČM.







Samozřejmý je růst od obce.





Kolik mladých zasedá v komisích při zastupitelstvech? Samé báby a dědkové. Přitom se v komisích rozhoduje.







Etablované partaje to vědíí a na rozdíl od začátků po roce 1989 si místa v komisích hlídají. Báby a dědkové.







Stačí založit občanskou iniciativu a do komisí se nacpat.







My jsme to v Plzni zkusili a povedlo se překazit záměr zprznění centra mamutím obchodním centrem. My Zelení s piráty.







To dělali Zelení v Německu. Cesta odspoda nahoru. Der Weg von unten.Trvá to dlouho, ale trpělivost se vyplatila.







Naši mladí se sejdou na Letné, řvou, tleskají a tím to končí.







Slabost a bezvýznamnost environmentalistů je důkazem neschopnosti.







Partaje vůbec nemají organizovanou mládež, která by vnesla nové podněty. Bez živých politických stran, které jsou v ústavě, ale ve skutečnosti jen na papíře, to nepůjde.







Vůbec bych ta "hnutí" zakázel. To je dědictví OF.







Povolit jen strany, které mají uvnitř demokratickou proceduru.







Tady se řve o budoucnosti.







První, co by se mělo dělat, je ústavní reforma.







I kdyby to opozice vyhrála, tak pojede ve starých kolejích a nic se nezmění.





Já to tak cítím a vidím.







Mladí, nebojte se a jděte do toho! Nejdřív jít volit a volit třeba piráty. Nic není ztraceno!







Já už jsem starej socdemák, tak budu po letech volit ČSSD. Republika ji potřebuje.







0