Daniela Magálová: Chybí mi Československo

22. 9. 2021 / Soňa Svobodová

čas čtení 13 minut

Protože miluje Slovensko a slovenský národ, a má ráda Moravu a Česko, tak si často stýská známá slovenská rodačka pocházející ze Staré Turé, která se na svou profesionální dráhu moderátorky, herečky a zpěvačky vydala již během svých studií na bratislavské konzervatoři, kde studovala obory klavír a zpěv. Její velká láska k lidovým tradicím a lidové písni jí dovedla až do dechové kapely Moravanka slavného moravského trumpetisty, pedagoga a kapelníka Jana Slabáka, s kterou začala spolupracovat jako profesionální zpěvačka již v průběhu svých konzervatorních studií a tato spolupráce trvá nepřetržitě až do dnešních dnů. Paní Magálová, jak se vám pod taktovkou, tak slavného a světově uznávaného kapelníka zpívá?

Spolupráca začala ako ste už správne naznačila, na konzervatóriu v 6. ročníku. Tá spolupráca bola a je skvelá. Na p. Slabákovi se mi vždy páčilo to jeho veľké nasadenie . Nikdy nič neodbil. Má v sebe zakódované 2 doležité veci. V prvom rade je to jeho veľký talent, ktorý dostal do vienku a potom jeho húževnatosť, 100 % pripravenosť. Pri nacvičování programu muselo byť všetko brilantné, výborne nacvičené, pripravené. A mne to maximálne vyhovovalo a so všetkým som bola stotožnená. P. Slabák bol tvrdý sám k sebe a k tomu viedol celé hudobné zoskupenie. Vďaka nemu si toto jeho posolstvo nesiem celý život v sebe aj ja, a tak sa ku všetkému snažím pristupovať zodpovedne aj ja sama. K tomu som sa snažila viesť aj svojho syna, snáď sa mi to podarilo. Na doskách, ktoré znamenajú svet, si hudbu maximálne užívam. Pri vystúpeniach člověk zabúda na okolie a vychutnáva si hudbu. Ja dávam do každého vystúpenia priechod všetkým svojím emóciám a to, čo potom ide k poslucháčom, tá moja energia, to sa mi potom nádherne vracia naspäť. :-)

Tato oblíbená kapela vznikla v sedmdesátých letech a za tu dobu absolvovala kolem sedmi tisíc pěti set koncertů po tehdejším Československu, pak po Česku, Moravě, Slovensku a zahraničí. Dokážete odhadnout, kolik koncertů jste z tohoto úctyhodného počtu s Moravankou absolvovala Vy?

Kapela Moravanka J. Slabáka vznikla na prelome roku 1971-1972. Takže tento rok Moravanka oslavuje 50 - te výročie svojho vzniku. Ja som do kapely nastúpila v roku 1985 - ako 19 ročná. Priznám sa , vobec netuším, koľko koncertov som absolvovala. Ale určite veľmi veľa. Ja som absolvovala všetky vystúpenia, kolegyne sa striedali. Mávali sme niekedy denne dokonca 2-3 vystúpenia, potom sme mali napr. týždeň voľna, aby sme mohli byť s rodinami. Bola to pre nás krásna doba a na vystúpenia s kapelou som sa vždy veľmi tešila.

Kde nejdál od domova jste s Moravankou koncertovali?

Najďalej sme vycestovali do Spojených Štátov, konkrétne do Chicaga a New Yorku, kde sme vystúpili na koncertoch pre našich krajanov. Boli to pre nás nezabudnuteľné koncerty. Veĺmi sa mi páčilo, ako tam naša komunita drží pospolu. Každý týždeń sa tam stretávajú, aby sa porozprávali, a taktiež nacvičujú rozne programy. Veľmi sa mi páči, že i ďalšie generácie, čo sa už narodili v Amerike, vedú k nášmu jazyku, vedú k našim kultúrnym tradíciám. Každú sobotu chodia deti do našej školy, kde sa učia buď po slovensky, alebo po česky. Keď mali svoj Moravský deň, kde sme s kapelou hrali, všetky deti, dorastenci, dospelí, starší mali svoje kroje. Boli roznorodé, každý mal kroj z oblasti, z ktorej on, alebo jeho rodina pochádzal. Niečo prekrásne, keď tam vpluli malé školou povinné deti v krojoch, bolo ich tam možno aj 100, bola to nielen pastva pre oči, ale keď spustili naše národné pesničky a začali tancovať naše tance, úplne sa mi pozastavil dych. Boli úžasné!





V kapele také společně s vámi zpívají i Břéťa Osiška z Lanžhota a manželka kapelníka Ivana Slabáková, která je současně i moderátorkou jednotlivých koncertů. V takové skvělé sestavě musíte zažít kromě zpěvu i hodně radosti a smíchu, nemýlím se, že?

Za tých 36 rokov, čo som súčasťou Moravanky, sa kapela stala mojou druhou rodinou. Zažili sme spolu rozne veselé situácie, na ktoré rada spomínam. :-)

S touto kapelou jste také nazpívala velké množství LP, MC a CD, z nichž namátkou vybírám Morava krásná zem, Napijme se na zdraví, Hity Moravanky, Moravanka super hity 1 – 4, Nejkrásnější písničky od A do Z, Classic a swing a mnoho jiných.

Zůstane jen u nich, nebo chystáte i další?

Moravanka natočila vyše 70 nosičov. Ja som sa podieľala zhruba na 50 z nich.Pán Slabák tento rok chce pomaly uzatvárať kapitolu Moravanky. Tento rok má 80 rokov, Moravanka 50. Takže už nič nechystá a pomaly sa so svetom hudby bude lúčiť. Ja ho chápem a rozumiem mu. Už je unavený, Všetkým nám však Moravanka a p. Slabák zostanú hlboko v srdci. Ja som veľmi rada, že som mohla byť súčasťou tejto fenomenálnej kapely. A našťastie stopa Moravanky vďaka CD a DVD nosičom tu zostane naveky!

Vydala jste také svá sólová CD. Kolik celkem?

Vydala som 3. sólové CD. Ozvěny tradic, kde sú moje najobľúbenejšie pesničky slovenské a moravské. Prostredníctvom pesničiek som sa vyznala zo svojich túžob. Na tomto CD ma doprevádza cimbálová muzika Petra Olivy. Pozvanie prijali moja sestra Janka Turčínová - Magálová, kolegyňa Ivanka Slabáková, Karel Hegner a Zdeněk Baťka. Ozvěny Vánoc, ktoré som natáčala s členmi Symfonického orchestra hl. m. Prahy FOK, s komorným orchestrom Czech Virtuosi, so Zmiešaným speváckym zborom mesta Hodonín, s Detským speváckym zborom Crescendo. Týmto CD som sa vrátila k opernému spievaniu. Mojimi hosťami na tomto nosiči boli p. Jan Slabák, ktorý si zahral trumpetové sólo, s muzikálovým spevákom Romanom Vojtkom som si zaspievala duet, pozvanie prijal i náš vynikajúci svetový husľový virtuóz Jaroslav Svěcený, ktorý krásne obohatil tento nosič a som veľmi rada, že pozvanie prijal i moj kamarát a kolega zo štúdií na konzervatóriu Miroslav Dvorský. Spoločne sme naspievali dva duety a bol to nádherný zážitok, zaspievať si s takýmto svetovo uznávaným vynikajúcim operným spevákom. Na tomto nosiči sú krásne vianočné melódie a známe vianočné koledy. Ozvěny tradic č.2, to je pokračovanie 1. CD, kde ma doprevádza cimbálová kapela Grande Moravia s primášom Ladislavom Pavlušom. Krásne úpravy skladieb urobili moravských - Láďa Pavluš a slovenských - Petr Oliva. Opäť som si pozvala na spoluprácu sestru Janku Turčínovú, Romana Zavadila, Bohuša Matúša- muzikálového speváka, s ktorým spievať bolo nádherné. Pozvanie prijal i moj dlhoročný kamarát spevák, herec Jozef Zíma. Spolupráca bola prekrásna, i keď tento žáner spieval po prvýkrát v živote, zhostil sa ho brilantne. Bolo to ďalšie nádherné i keď náročné natáčanie. Záver mi ešte rozjasnili 2 speváčky Sľuku, jednou z nich bola výborná Adriana Jarolínová.

Určitě nezůstane jen u nich, že?

Ďalšie CD bude z iného súdka, moj slovenský kamarát Vojto Irša mi napísal priamo na telo krásne piesne šansónovo-rytmické... zatiaľ sa to nekoná kvoli financiám. Ale budem rada, ak niekedy vyjde. :-)

I přesto, ze lidové písně jsou vašemu srdci nejbližší milujete i country, vážnou hudbu a ráda zpíváte operní party. Jak hodně náročné je pro vaše hlasivky, dejme tomu to přepnutí z lidové písně do operního partu?

Máte pravdu, že člověk každý žáner spieva iným štýlom. Tým, že som študovala techniku hlasu, tak zhruba viem, ako s tým pracovať. Obidva majú pre mňa jedno spoločné a to, že u nich robím dynamiku.

A co další hudební žánry opereta, jazz, muzikál. Nelákají vás?

Rada prelínam rozne štýly. Už počas štúdií v Bratislave som mala predstavu, že by som chcela robiť profesionálne buď ľudovy štýl, alebo operety. ( vtedy ešte nebol trend muzikálový) Vybral si ma ten prvý. :-)

Kromě zpěvu se také věnujete moderování. Jak se v této roli cítíte?

Moderovanie milujem. Mojim veľkým detským snom bolo, byť ( vtedy sa tomu hovorilo) hlásateľkou. Takže až teraz, v tomto veku sa mi tento sen splnil. Rada moderujem koncertné predstavenia a v TV Šláger program ,, Písničky na přání“ - je pre mňa nádherným posolstvom. Ľudia si prostredníctvom moderátora blahoželajú. Tento typ programu je veľmi emocionálny, ľudia vám prostredníctvom svojich dopisov predkladajú svoje životné príbehy. Niektoré sú písané humorne, ovšem prevážna väčšina je veľmi citová. Ja sa ich snažím veľmi citlivo podať divákovi, aby ho to potešilo, priviedlo k zamysleniu. Krásny typ programu.

Stále jste na cestách,koncertujete, moderujete, nahráváte, takže se vlastně ani nezastavíte. Odkud čerpáte tu potřebnou sílu a energii, že to vše dokážete zvládat s takovým klidem a pohodou?

Veľmi veľa robí pre každého rodinné prostredie. Je jedno, akú prácu vykonávate, ale každého z nás to ovplyvňuje. Ja mám našťastie partnera, ktorý ma podporuje v mojej činnosti a ja v jeho. Vzájomne sa veľmi obohacujeme a pomáhame si. Predovšetkým spolu nesúperíme, ale vzájomne si pomáhame a doplňujeme sa! A sme tu vždy jeden pre druhého. Máme krásny čistý vzťah, založený na dovere. Najviac energie vydávam a dostávam na koncertoch. Je to veľmi vyvážené. Nabíja ma slniečko, more, dobrá nálada ( ktorú si nenechám nikým pokaziť), dobrí a slušní ľudia v mojom okolí…

Prý také velmi ráda sportujete?

Od detstva mám rada pohyb. Už od školky mám nejak zafixované, že každé ráno sa musím trochu rozhýbať. Naozaj každé ráno zhruba 30-40 min, venujem fyzickému cvičeniu. Rada chodím peši, nepoužívam výťah....Je to už taký pre mňa bežný rituál.

I cestujete. Kam nejdál jste se při svých poznávacích cestách světem měla možnost podívat?

Cestovanie je moje veľké hobby. Rada spoznávam nové kraje, kultúru tej ktorej zeme, tradície, obyčaje, ľudí, kuchyňu...asi najďalej to bola Francúzska Polynézia, prekrásne nebeské more, krásna krajina, príjemní ľudia…

A když si chcete od všeho odpočinout prostě takzvaně vypnout, jak nejraději relaxujete?

Odpočinok - rovná sa spánok, alebo sledovanie televízie a sú to programy buď cestopisné ( takže opäť cestujem, ale z domu), alebo vyložene romantické filmy a detektivky. Najkrajší odpočinok je však v objatí partnera, kedy vedieme spolu krásny dialóg.

Váš syn Vladimír je skvělým trumpetistou. Nechystáte ve spolupráci s ním nějaké hudební překvapení?

Priznám sa úprimne, že by som si priala niekedy nejaké spoločné účinkovanie. Uvidíme, čo prinesie čas…

Pan Slabák není jen skvělým kapelníkem a trumpetistou, že..?

Áno. Nie je. Je tiéž autorom knihy Můj život s Moravankou. Každý sme do knihy prispeli nejakými svojimi zážitkami.

A Vy neuvažujete o vydání své autobiografie?

Ja by som raz chcela vydať svoju autobiografiu, pretože moj život bol a je tak veľmi farebný, prešla som si toľkými životnými nástrahami a neverila by som, keby som to sama nezažila, čo všetko je člověk schopný vo svojom živote zvládnuť a prekonať....a zostať po tom všetkom stále optimistom. :-) Je pravda, že tých životných skúseností a lekcií, ktoré človek načerpá za celú svoju životnú púť je veľa.

Ano. To máte svatou pravdu. Moc dobře vím, o čem hovoříte. Kdo z vašich nejbližších, je pro vás tím největším pomocníkem při vaší cestě životem?

Na mojej životnej ceste mojim najväčším pomocníkom, učiteľom bol a je moj životný partner a najlepší kamarát Viktor.

Se svým manželem žijete v Brně. Čím si vás tato jihomoravská metropole získala, že jste se rozhodla zde usadit?

Nikdy by mňa v mladosti nenapadlo, že v Brne budem žiť. Kedysi bolo toto mesto smutné, šedivé.... A dnes - je to nádherná, žiarivá, čistá jihomoravská metropola, v ktorej sa cítim dobre.





Ďakujem, pozdravujem Vás i všetkých Vašich čitateľov.





S pozdravom Daniela

