Hurá k volbám?

22. 9. 2021 / Jan Sláma

Každý den můžeme poslouchat nervózní hovory o blížících se volbách. Tisíce lidí všech pohlaví a zaměření by se rády obětovaly a staly se poslanci. Minimum činnosti a báječné příjmy. Že se nejedná o nic nového, se můžeme na příklad dočíst ve více jak sto let starém cestopisu E.S.Vráze o poměrech v tropické Americe. Být zvolen nebo lépe vyvolen a pak si plnými doušky užívat zákonných plodů získaného postavení.

Nejvíc dnes asi trpí ti, kteří kandidují po druhé, třetí nebo po desáté. Ti už jsou ve Sněmovně víc než doma. Znají kdejakou zkratku, vědí kde jsou toalety, jídelny a bary, eventuálně místa k odpočinku či relaxaci. Že takoví nejsou? Nemylte se, jsou! Někteří prošli Sněmovnou skoro od dětských kalhotek v jedné straně, jiní zase museli stranu vyměnit, když ta původní se nezdála dost perspektivní. Od jisté doby se kadidáti na poslance prodírají cílevědomě přes starostenství svých obcí a postupují. Lidé bohužel nevědí, proč by je měli volit či nevolit. Snad proto, že jsou na kandidátce strany, které v minulosti důvěřovali. Umístit se na takové kandidátce také není úplně jednoduché. Nestačí mít dobré výsledky v obci, ale také známosti a vazby. Já na bráchu, brácha na mne.

Strany příliš malé a nevýznamné se sdružily do koalic. Pan premier i prezident to označili za podvod na voličích a mají pravdu, I když ti obezřetnější voliči si na takové seskupení dají pozor a volit je nebudou. Největší obavy jsou z vládních stran, protože prý je budou volit důchodci a státní zaměstnanci. Důvodem je to, že jim vláda přála a kdo by se jim divil. Každého spíš zajímá vlastní peněženka než co jiného. Přesto se zdá že soc. dem. na tom není nejlépe a je to škoda. Příjít o paní Maláčovou by dobré nebylo. Leda, že by si ji někdo kooptoval. Pan Babiš nám důchodcům zajistil levné jízdné, abychom si alespoň tu něco užili. Z Ano se mi osobně líbí pan Havlíček. Jeho ministerstvo dopravy se činí a vidím to vždy, když využiju levné jízdné k projetí se vlakem. Jiné strany nám tuto výhodu chtějí zrušit - asi abychom nemohli pozorovat růst nových kolejí a nádraží. Pozorovatelé ze silnice zase mohou stavební ruch poznat z četných uzávěr.

Tak ještě zpět k vytrvalým poslancům. Dvě sezony a dost. A to jen v případě, že si to voliči budou opravdu přát. Konec vysedávání ve Sněmovně. Pokud chce někdo argumentovat tím, že se poslanec musí nejprve zaběhnout, naučit se poslancovat, pak tam nemá co dělat. Učit se měl před tím, než kandidoval. Stejně se už v prvním roce ukáže, kdo bude něco platný a kdo se jen veze na splněném přání.

V tom je ta bída naší sněmovní soustavy, že jen nevelké procento adeptů ví, co je pro stát a občany potřebné a co jen pro boháče a lobisty. Do voleb by se měli hlásit občané s jasnými názory a dostatečným vzděláním. To nelze očekávat od lidí příliš mladých, kterým nicméně zákon kandidovat umožňuje. Obávám se, že je to jen z vypočítavosti, že mladí adepti za sebou přitáhnou podobně mladé a sociálně nevyspělé davy. Podobně sporné vidím i volební právo lidí, kteří u nás dlouhodobě nežjí. Proč by měli zasahovat do našich záležitostí, když se o ně zajímají jen na dálku a žít tu nechtějí. Bude v tom patrně spekulace současných politiků, kteří nemají dost odvahy odejít, ale živí v sobě závist a domněnku, že ti v zahraničí mají stejný názor jako oni, a tudíž budou volit podobně.

Jak se třeba mladí poslanci zvolení notabene za přispění voličů z ciziny postaví k požadavku podnikatelů zdejších i těch, co zde jen vlastní podniky, ale nejsou tu doma, k dovozu cizí pracovní síly? To by na jedné straně řešilo jejich současné problémy s pracovníky, ale nebralo ohled na nárůst imigrace a třeba i islamizace. Na druhé straně by mohlo působit negativně na vývoj příjmů českých pracujících. Zároveň odsouvá technologický vývoj automatizace a způsobuje zaostávání tuzemského průmyslu.

Když jsem si před několika dny šel koupit nové pracovní boty, nudící se prodavačka sama začala předvolební hovor. „Bude volit pana Babiše. Za jeho vlády se lidem i podnikatelům daří dobře. Pravicová opozice jen nadává, ale sama nic kloudného nevymyslí Pořád jen omílají Čapí hnízdo. Pověstná nevýkonnost naší justice nechává proklouznout řady zlodějů a když náhodou někoho odsoudí, tak za nedlouho je opět venku.“

I paní Schillerovou si nemohla vynachválit. Jak skvěle ovládá ekonomii a matematiku. Asi má v mnohém pravdu. Ostatně volby zanedlouho ukážou, kam se lidé přikloní. Ale tak jak nedůvěřuji poslaneckým matadorům tak se dívám i na kandidující miliardáře.

Agitační práce paní prodavačky má větší cenu než všelijaké bilbordy. K osobní agitaci se ti kdo chtějí být zvoleni nesníží. Možná se bojí. Raději to předají placeným firmám a sami ve svých štábech s napětím sledují co jim posílají všelijaké agentury. Na to vše dostávají strany peníze od státu. Tak co by se snažily osobně. Připomíná to jakési absurdní divadlo!

