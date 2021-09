Průběžné zpravodajství:

Koronavirus: V Británii budou nakonec covidem nakaženy všechny dětí ve věku od 12 do 15 let

23. 9. 2021

V úterý 21. 9. zaznamenala ČR 599 denních nákaz, aktuálně je hospitalizováno 169 osob. Celkem zemřelo na koronavirus v ČR 30 446 lidí.



- Británie zaznamenala ve středu 34 460 nových denních nákaz a 166 denních úmrtí na covid. V úterý v Británii zemřelo na covid 203 osob a 31 564 nákaz.



- Ruské cestovní kanceláře nabízejí Rusům cesty do zahraničí, kde se mohou nechat očkovat proti covidu. Mnozí Rusové jsou totiž frustrováni, že Rusko nepoužívá západní vakcíny a ruské vakcíny nebyly mezinárodně schváleny ani Světovou zdravotnickou organizací, ani Evropskou unií. Většina těchto cest za očkováním stojí 650-800 euro a směřuje do Srbska.



- Děti z nejchudších britských rodin ve školách na prvním stupni, ty, které mají právo na školní obědy zadarmo, měly a mají největší problémy při získávání přístupu k onlinovému vyučovánáí, konstatuje britský státní statistický úřad.



- Itálie ve středu zaznamenala 67 úmrtí na covid, v úterý také 67 úmrtí. Počet denních nákaz bylo ve středu 3970. Celkem v Itálii zemřelo na covid 130 488 lidí, je to druhý nejvyšší počet mrtvých v Evropě po Británii a devátý nejvyšší na světě. Itálie celkem zaznamenala 4,65 milionů nákaz. V italských nemocnicích je 3796 osob nakažených covidem.



- Profesorka Sarah Gilbertová, která se účastnila práce na vzniku vakcíny AstraZeneca, varuje, že vlády stále nejsou připraveny na budoucí pandemie. Hrozí další viry a nikdo se na jejich hrozbu nepřipravuje.



- Spojené státy zakoupí dalších 500 milionů vakcín a rozdají je v třetím světě. Celkem tak USA rozdají světu 1,1 miliardy vakcín, jenže jich je zapotřebí 5-6 miliard.



- Brazilský ministr zdravotnictví Marcelo Queiroga je nakažen koronavirem. Je v New Yorku spolu s Bolsonarovou delegací u OSN. Bolsonaro má jít do karantény.



- Ukrajina plánuje povinné očkováni proti koronaviru pro určité profese, včetně učitelů a zaměstnanců státních institucí a místní správy.



- Globální počet nákaz koronavirem za poslední týden poklesl, konstatuje Světová zdravotnická organizace. Za poslední týden bylo globálně nakaženo 3,6 milionů lidí koronavirem, v týdnu před tím byly nakaženy 4 miliony lidí. Počet nákaz na Blízkém východě poklesl o 22 procent a v jihovýchodní Asii o 16 procent. Za poslední týden zemřelo globálně na koronavirus 60 000 lidí, je to pokles o 7 procent oproti předchozímu týdnu.



- Protivirový lék snižuje pravděpodobnost nutnosti hospitalizace nakažených pacientů, konstatuje farmaceutická společnost Gilead Sciences. Zjistila, že pacienti, kteří dostali třídenní léčbu remdesivirem, zaznamenali 87 procentní pokles rizika hospitalizace. Studie zkoumala 562 pacientů.



