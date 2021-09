27. 9. 2021

Právě zveřejněné kompletní provizorní výsledky voleb v Německu:



Sociální demokraté si polepšili ve srovnání s rokem 2017 o 5,2 procentních bodů, zelení o 5,9, CDU/CSU přišla o 8,8 procentních bodů, Die Linke o 4,3 a AfD o 2,3.



The federal returning officer has just published the complete provisional result of the 🇩🇪 election.



Gains for SPD (+5.2 points on 2017), Greens (+5.9) and FDP (+0.9), losses for CDU/CSU (shown separately here, -8.8), Left (-4.3) and AfD (-2.3). pic.twitter.com/ee4CYlCajA