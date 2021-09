Brexitérská Británie: I psi nejsou jen na Vánoce, ale na vždy...

29. 9. 2021

Evropané odmítají brexitérskou Británii: "Je to prostě drzost myslet si, že migranti jsou jen něco jako kohoutek, který můžete pustit a zavřít, kdy se vám to hodí. Vždyť i v Británii se šíří varování: 'I pes není jen na Vánoce, je navždy. '"



Tomasz Oryński v jednom ze svých vystoupení v rozhlase BBC. Přetvítovala stránka Zachraňme britské zemědělství.

Europeans reject Brexit Britain.



“It’s just insolence to think that migrants are like a tap which you can open and close when needed.“



HGV driver Tomasz Orynski, originally from Poland, explains why the British job market just isn’t attractive to Europeans anymore. pic.twitter.com/5jn8evNOVa