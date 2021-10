Tisková zpráva:

Začíná festival Film a architektura, zamíří do sedmnácti měst

1. 10. 2021

5 minut

30. září startuje festival Film a architektura přinášející do sedmnácti měst dvě desítky tuzemských a mezinárodních celovečerních a krátkých filmů, debaty s tvůrci a odborníky i taneční performance prestižního souboru 420PEOPLE. Jubilejní desátý festivalový ročník trvá do 4. října, míří do Brna, Břeclavi, Hodonína, Jeseníku, Karlových Varů, Liberce, Mikulova, Nymburka, Olomouce, Ostravy, Plzně, Prahy, Řevnic, Vratislavic nad Nisou, Vsetína, Zlína i slovenských Piešťan.

Festival navíc rozšiřuje program o film Another Kind of Knowledge o významné dánské architektce Dorte Mandrup, jehož promítání proběhne 6. října na Fakultě architektury ČVUT.

„Letošní festival zahajujeme 30. září dokumentárním snímkem Spaceship Earth – bizarně fascinující příběh o opulentním projektu simulace života v kosmické kolonii, který realizovala skupina vědců žijící v komunitní společnosti – anebo možná v sektě? Spíš než myšlenky o tom, jak budou lidé žít v budoucnu na Marsu, přivádí dokument k otázce, jak žijeme dnes my zde na Zemi. Snímek je netradiční volbou pro zahájení našeho festivalu, ale právě jeho vizionářští a komplexnost úvah o žití rozšiřuje a posouvá naše téma architektury a urbanismu. Film byl mimo jiné v minulém roce zařazen do soutěže dokumentárních filmů na americkém festivalu Sundance,“ zve na slavnostní zahájení v pražském Kině Světozor dramaturgyně festivalu Film a architektura Karolína Vacková.

Výběr filmů festivalu Film a architektura přináší nejaktuálnější tvorbu posledního roku. Jedná se o výjimečné snímky, které budou promítány převážně poprvé a pro svou specializaci častokrát i naposledy. Letošní festivalové téma “Spojení” poukazuje na nezastupitelnou roli architektury coby pojítka lidí, míst, kultur, uměleckých a společenských disciplín.

Jedinečný snímek Mario Botta. The Space Beyond o významném švýcarském architektovi sakrálních staveb uvede v brněnském Kině Scala architekt Marek Štěpán, v pražském Kině Světozor pak bude promítán záznam úvodu.

Hojně diskutované téma hranice mezi soukromým a veřejným prostorem přináší film Over the Walls z marseillské čtvrti, kde kvůli vznikajícím zátarasům ulic u soukromých rezidencí musí chodci překonávat při cestě do školy či pochůzkami až těžko pochopitelné překážky jakými jsou betonové bloky.

Kvůli dlouhodobému nedostatku bytů má Havana na svých střechách pulzující komunitu nelegálních domů, kterou přibližuje několika kanadskými filmovými cenami ověnčený dokument Havana, from on High. Film poputuje v rámci ozvěn festivalu také do brutalistního kinosálu Velvyslanectví ČR v Berlíně. Podobnou situaci jako v Mostě, a to přesun části města kvůli těžbě, zažívá švédská Kiruna. Snímek Kiruna – překrásný nový svět osobně uvede česko-švédská režisérka Greta Stocklassa.

Film a architektura také nabídne sérii krátkých snímků o stavbách Jana Kotěry z dílny Tomáše Luňáka, Kateřiny Fojtíkové a Grety Stocklassa, které vznikly přímo pro festivaly Film a architektura a Den architektury.

Panelová diskuze na téma Česká architektura a relikty politických režimů novinářky Karolíny Vránkové s architektem a historikem architektury Petrem Vorlíkem, památkářkou Hanou Řepkovou a architektem Ondřejem Tučkem bude součástí promítání Where to with History v sobotu 2. října.

Snímek Another Kind of Knowledge neboli Jiný druh znalostí, promítaný 6. října na ČVUT, je výsledkem rozhovoru s renomovanou dánskou architektkou Dorte Mandrup, který začal v roce 2017. Významná představitelka skandinávského architektonického světa se nyní stále intenzivněji dostává také do celosvětového povědomí.

Ve filmovém portrétu odhaluje Mandrup základy své praxe, která je založena na syntéze místa a historie, materiální stránky a samotného formování, výsledkem čehož je artikulace současnosti. Snímek odhaluje něco o Mandrupiných vnitřních i vnějších krajinách, a zároveň jde o fascinující příběh podstaty současné architektury. Po promítání proběhne online diskuze s architektkou Dorte Mandrup spolu s geologem Minikem Rosingem, moderovat bude novinářka Anna Ingrisch.

Festival Film a architektura probíhá v Brně, Břeclavi, Hodoníně, Jeseníku, Karlových Varech, Liberci, Mikulově, Nymburce, Olomouci, Ostravě, Plzni, Praze, Řevnicích, Vratislavicích nad Nisou, Vsetíně, Zlíně i slovenských Piešťanech paralelně se Dnem architektury. Ten láká od 1. do 7. října festival na 300 akcí v osmi desítkách měst a obcí v České republice i na Slovensku. Bohatý a zdarma přístupný program nabízí na výběr z exkurzí do běžně nepřístupných budov, procházek, cyklovyjížděk, výlety vlakem či lodí s odborným výkladem, ale také z přednášek, filmových projekcí, výstav i workshopů. Na začátku října se pod heslem Hurá dovnitř! otevřou veřejnosti běžně nepřístupné budovy.

Spolek Kruh, zakladatel festivalů Den architektury a Film a architektura, čerpá z dvou desítek let zkušeností v oboru a z dlouhodobé spolupráce s architekty, spolky a institucemi ve všech regionech. Vznikla tak síť, do níž se v průběhu deseti let zapojilo na 180 měst na území České republiky i na Slovensku. Navzdory pandemii se v loňském roce uskutečnilo takřka 400 akcí po celé ČR i na Slovensku, na které zavítalo na 23 000 návštěvníků.

