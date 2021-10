Definice bolševismu: Dávat a brát

Porážkou bolševika v roce 1989 jsme ze společnosti odpreparovali jejich oficiální ideologii, která byla stejně už jen mrtvým nádorem, slepým střevem hloupého režimu. Co zůstalo, je materialismus, lhostejnost, sobectví, závist. To totiž nebylo ve stanovách KSČ, ale v duších lidí. Těžko se to odstraňuje.