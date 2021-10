Dušičky 2021

4. 10. 2021

čas čtení 2 minuty

Ano, už vím koho volit.

V neděli ráno jdu obvyklou cestou na Chuchelský hřbitov, přes Bránický most, pak přes trať a do kopce lesem vzrostlých listnáčů, některé můžou mít i víc než sto let. Na kopci je malá zoologická zahrada. Mají tam kromě jelenů a divočáků dokonce i rysa. Dětem se tam líbí a matky si zatím u piva povídají s kamarádkami. Je tam totiž i malé občerstvení , jmenuje se U Standy. Hřbitov je pár set metrů dál lesem a vedle něj je bílý kostelík, který je dobře vidět z vltavského břehu od Modřan, píše Ivan Černý.

Cestou uvažuju, jestli se stane zázrak a kytka na hřbitově vydrží. Minulý týden tam ještě byla – pěkná kelímkovka, měla bohaté květy s bílými středovými terčíky a blankytně modrými okvětními lístky. Překvapení se nekoná, zázrak se nestal. Kytka je to pátá nebo šestá za tři roky. Už se ani nerozčiluju, je to prostě takový dušičkový folklór. U té první jsem byl dost naštvaný – co to může být za kreaturu zlodějskou a jestli by se dala nějak sociologicky zařadit, třeba podle volebních preferencí.

Ano, mohl by to být zajímavý průzkum. Hned mě ale napadne, neblbni Ivane, jak bys to chtěl dělat? A není vůbec ten nápad ujetý, vždyť přece víš, že kreténi a zloději jsou napříč politickým spektrem. A je jich hodně, aspoň těch kreténů, v celé populaci prý kolem 30 %, jak nás kdysi poučil pan prezident. Mohl to ukradnout taky někdo ve finanční tísni, třeba nějaký propuštěný vězeň, něco jako Jean Valjean, nebo možná matka samoživitelka, případně nepřizpůsobivý bezdomovec, který nemůže přežívat bez denní dávky krabicáku. Na takové lidi by ses neměl zlobit. Něco jiného by ovšem bylo, kdyby to byl někdo z těch nelegálních migrantů, co se nám tady rozmnožili a chytře se schovávají, takže je člověk nemůže vidět a neodhalí je ani policie. Ještě že máme tak moudrého a obětavého pana premiéra, ten spolu se svým přítelem Viktorem dělá co může, aby je zadržel. A daří se mu to!

Teď spěchám do květinářství abych koupil novou kytku. Bohudík jsem dostal přidáno k důchodu skoro tisíc korun a tak si to můžu dovolit. To se mám. Ano, už vím koho volit.

