Tomasz Oryński je ohromen obrovským zájmem britských i zahraničních médií

6. 10. 2021

A message to Conservative Party members from Tomasz, an HGV driver. (Location: Manchester city centre) pic.twitter.com/9bIOqAnI7p — Led By Donkeys (@ByDonkeys) October 6, 2021

Jedna pivní myšlenka: Právě jsem to sečetl: Od té doby, co se můj článek o kamionistech v Británii virálně rozšířil na Twitteru, dostal jsem od médií 42 žádosti o rozhovor o práci evropských kamionistů v Británii (z nichž 37 bylo od britských médií). Lidi mě také psali spoustu emailů a kontaktovali mě i na Facebooku.(Pozn. red.: Britským listům Tomasz Oryński sdělil, že dostává desítky emailů v reakci na své rozhovory. Skupina Led by Donkeys, které v Manchesteru promítala videorozhovor s ním na stěnu jedné budovy v centru, Tomaszi Oryńskému sdělila, že kolejdoucí doslova házeli bankovky do vozidla skupiny Led by Donkeys, která rozhovor promítala - skupina závisí na crowdfundingu.)Experti na nákladní automobilovou dopravu a slavní akademici mě sledují na Twitteru a sdílí to, co tam napíšu. Je to pro mě velká čest.Avšak i když má britská vláda už "plné zuby expertů" a nechce jim naslouchat, jsem si jist, že ještě nějaké má, lidi, kteří za pár hodin vydělají více než co já vydělám za měsíc.Británie je také světově známá tím, že má nejlepší univerzity na této planetě.Takže jak je možné, že všichni teď chtějí naslouchat tomu, co říká nějaký Polák, který řídí kamiony? Kde byli všichni ti experti, když to, co já říkám, je najednou pro všechny taková novota?