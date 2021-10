11. 10. 2021

Štefan Švec:







Souhrou řady faktorů ztratila část společnosti od pravého středu po extrémní levici zastoupení ve Sněmovně.



Moc doufám, že nová koalice bude reprezentovat i ty, kteří tam své zástupce nemají a nebudou se chovat jako zemanovci. https://t.co/ar0dy1TJvN pic.twitter.com/Mwo6dkb64H — daniel hule (@DanielHule) October 10, 2021

Jsou to Křetínského volby - životní prostředí má dostat někdo z ODS/KDU, tedy strany, které se podílely na tvorbě korupční legislativy vymanujici provozovatele skládek z placeni poplatku z uskladnění odpadu (viz kauza skládky Čáslav) - nemluvě o klimaskepticismu ODS - pro životní prostředí to v nejlepším případě znamená z bláta do louže,Ve Sněmovně nebude žádná levice. To je průšvih. ČSSD to snad dá šanci se konečně obrodit tak, jak se to povedlo KDU-ČSL a zbavit se přižírků typu Hašek-Onderka. Teda pokud jí tihle lidi mimo světla kamer prostě nevykradou zděděný majetek zevnitř. Stejně jsme ale na jedno volební období bez levé nohy v parlamentní politice, pokud nepočítám pár zoufalých mohykánů v Senátu. Trochu doufám ve Starosty a apeluju na KDU-ČSL, aby si vzpomněla, že existuje sociální učení církve. Kdyby měla být nová vláda tak pro bohaté, jako byla ta Nečasova, vyžere do příště všechny nízkopříjmové hlasy nějaký starý nebo nový populista a bude pozdě. Myslete na lidi a korigujte ODS a Topku. Pro Starosty je to mimochodem cesta, jak se jednou stát nejsilnější domácí stranou. Napravo je konkurence už dost velká.Máte obrovské množství voličů, jejichž hlasy propadly jiným. To je potenciálně velký problém. Podpora populistů je v ČR obrovská a neuspěli jen proto, že se nedali dohromady. Tu chybu už příště neudělají.