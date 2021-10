Přesuny voličů mezi sněmovními volbami 2017 a 2021

11. 10. 2021 / Boris Cvek

Grafika: Seznamzpravy.cz



Tak konečně je to tady. Tato data jsou pro mne vždy vrcholem voleb a intelektuální hostinou. Mám na takových datech rád to, jak vzdorují snadným soudům, jak ukazují realitu být pojmově prakticky neuchopitelnou a také jak ukazují, že na úrovni tisíce nebo deseti tisíc voličů je možné všechno (takže pokud má někdo nějaké zkušenosti z rodiny nebo z práce nebo z hospody, nikde není záruka, že jeho zkušenosti nějak odpovídají realitě v rámci široké společnosti, tedy milionů lidí).





Od Ano odešlo nejvíce voličů, 160 tisíc, ke Spolu. 100 tisíc k SPD. 120 tisíc nevolilo. 60 tisíc k PirSTAN. 60 tisíc k Přísaze. Po 20 tisících k ČSSD a KSČM. Kolonka „ostatní“ je 40 tisíc.





ČSSD: 80 tisíc volilo ČSSD, 80 tisíc Ano. 40 tisíc Přísaha, 40 tisíc Spolu, 20 tisíc PirSTAN. 20 tisíc SPD. 60 tisíc nevolilo. 20 tisíc jsou ostatní.





KSČM: 100 tisíc volilo KSČM a 100 tisíc Ano, 60 tisíc SPD, 60 tisíc nevolilo. 20 tisíc Přísaha a 20 tisíc ostatní.





ODS: voliči se rozdělili do dvou velkých skupin, 340 tisíc volilo Spolu, 120 tisíc PirSTAN. Pro zajímavost (mám to rád jako důkaz, že volič prostě může myslet jakkoli a že je naprosto mimo vycházet z nějakých osobních zkušeností): 10 tisíc voličů, kteří volili ODS v roce 2017, nyní volilo ČSSD, 20 tisíc volilo Ano atd. 20 tisíc nevolilo. Ostatní: 20 tisíc.





Piráti: voliči se také rozdělili do dvou velkých skupin. Větší část voličů pirátů odešla ke Spolu, konkrétně 220 tisíc. 180 tisíc pak k PirSTAN. 20 tisíc šlo k Ano, 20 tisíc nevolilo. Po 10 tisících přešlo ke komunistů, ČSSD a SPD. Ostatní: 20 tisíc. Myslím, že se jasně ukazuje, že voliči pirátů se prostě vrátili k pravici.





SPD: 200 tisíc voličů zůstalo věrných, 120 tisíc odešlo k Ano, ostatní je 100 tisíc (asi další krajní pravice), 40 tisíc nevolilo. 20 tisíc odešlo ke Spolu, 20 tisíc k PirSTAN, po 10 tisících ke komunistům a ČSSD.





STAN: 100 tisíc volilo PirSTAN, 60 tisíc Spolu, 20 tisíc odešlo k Ano, 20 tisíc nevolilo, 20 tisíc ostatní. 20 tisíc ČSSD, 10 tisíc KSČM a 10 tisíc SPD.





TOP09: 120 tisíc volilo Spolu, 80 tisíc PirSTAN, po 10 tisících: Ano, nevolilo, ostatní.





KDU-ČSL: 140 tisíc Spolu, 40 tisíc nevolilo. Po 20 tisících Ano, ČSSD, PirSTAN, ostatní.





Ostatní strany: 80 tisíc Spolu, 60 tisíc PirSTAN, 60 tisíc nevolilo, 40 tisíc ostatní. Po 20 tisících Ano, Přísaha, SPD. 10 tisíc ČSSD a KSČM.





Nevoliči: 200 tisíc Spolu, 140 tisíc Ano. Po 100 tisících SPD a PirSTAN. 60 tisíc Přísaha a 60 tisíc ostatní. Po 40 tisících ČSSD a KSČM.





Co tedy v těch číslech čtu: 1. je pravda, že levice tratila ve prospěch Ano (je to jen pokračování odlivu voličů tímto směrem, nejmasivnější byl právě v roce 2017), 2. voliči pirátů se vrátili k pravici (v roce 2017 velká část těch, kdo volili piráty, byli bývalí voliči TOP09 a ODS), 3. Spolu dokázalo brát ne úplně nevýznamné části voličů u STAN a ČSSD, nejvíce ale bralo, pokud jde o konkurenty, u Ano 3. pro významnou část voličů ODS i TOP09 bylo lepší volit PirSTAN než Spolu, ale u lidovců tomu tak nebylo - lidovci buď nešli volit, nebo se rovnoměrně rozešli do ČSSD, PirSTAN a Ano, v každém případě lidovci byli z koalice Spolu nejméně rozštěpení a nejvíce věrní koalici, 4. Babiš dokázal brát docela hodně SPD, ale také SPD jemu, nakonec to skončilo 120 tisíc vs. 100 tisíc, 5. nevoliči šli, jak to tak bývá, v rámci polarizace za nejsilnějšími aktéry konfliktu, i když docela hodně volilo i PirSTAN nebo SPD, 6. Přísaha docela poškodila Ano i ČSSD, ale ne zbývající uskupení, 7. SPD vzala komunistům výrazně více voličů než komunisti SPD (60 tisíc vs. 10 tisíc).





A nakonec malá poznámka: Je jistě pravda, že pro Andreje Babiše bylo nesrovnatelně lepší, kdyby měl méně voličů, ale zato by byly ve Sněmovně ČSSD, KSČM a Přísaha. Jejich 700 tisíc voličů a tři poslanecké kluby by pro něj dnes měly cenu zlata.





Zdroj: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/kam-se-presunuli-volici-babis-vyluxoval-sve-mozne-spojence-177494







