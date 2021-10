Politička

11. 10. 2021

čas čtení 2 minuty

píše poslankyně Olga Richterová. Ze srdce děkuji všem za to, co se nám společně v těchto volbách podařilo: zvítězila demokracie nad populismem a extremismem. Je to skvělá zpráva pro naši zemi a její občany,

Věřím, že se teď do politiky navrátí to nejdůležitější: řešení velkých výzev a zásadních problémů, do kterých se naše země za poslední roky chaotické vlády dostala. Věřím, že způsob, jak k těmto výzvám přistupovat, bude opět utvářen demokratickou diskusí a hledáním společenské shody s ohledem na prospěch každého jednoho člověka v našem státě. Hlavním tahounem tohoto nového směru bude koalice SPOLU, která dokázala vyhrát volby a já jim k tomuto úspěchu gratuluji. Těší mě také, že součástí nadcházející změny je i naše koalice Pirátů a Starostů, která od vás získala 840 000 hlasů, které promění ve 37 poslaneckých mandátů.

Jako místopředsedkyně Pirátů teď ale nemohu jen slavit. Pro nás, pro Piráty a naše lidi, kteří odvedli obrovský kus práce a dali do toho část sebe, dopadly volby nepříznivě. Z 22 poslaneckých pozic, které jsme za Piráty obhajovali, nám zůstaly jen 4. Je to velké oslabení váhy pirátského hlasu a přijdeme také o velké pracanty a tahouny ve Sněmovně, kteří za sebou mají prokazatelné výsledky a nebudou na ně moci na poslanecké úrovni navázat. Bude třeba se teď v naší straně zastavit, ohlédnout a vyhodnotit si příčiny toho, co se stalo. Je třeba se se poučit, otřepat se a jít dál, silnější o tuto tvrdou zkušenost.

Osobně pak budu opakovat to, co jsem říkala už před volbami. Celou dobu, co jsem v politice, se snažím zastávat slabších a dávat jim hlas. Ať už se jedná o děti, seniory, lidi se zdravotním omezením nebo samoživitelky a samoživitele. Vidím v tom smysl a budu v tom pokračovat se svým týmem i nadále. Děkuji vám za podporu těchto hodnot a velký počet vašich hlasů, moc si toho vážím a je to pro mě závazek.

Fotografie převzata z veřejného profilu Olgy Richterové na sociálních stítích.

