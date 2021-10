Tisková zpráva:

Patří ženy do politiky? Pirátky říkají rozhodné ano!

1. 10. 2021

čas čtení 2 minuty

Že ženy do politiky patří, říkají Piráti a Pirátky již dlouho. Nyní Pirátky vytvořily video, v němž zaznívají stereotypní věty a mýty, které při svém působení v politice samy slyšely. Chtějí tak poukázat na jejich nesmyslnost. V Poslanecké sněmovně českého parlamentu působí pouze 22,5 procenta žen, a to i přesto, že se chtějí podílet na rozhodování stejně jako muži. Na rozdíl od nich však čelí specifickým překážkám. S těmi se setkávají prakticky na všech úrovních. Jednou z nich jsou urážlivé poznámky.

„Když jsem vstoupila do politiky, zažila jsem řadu situací, které se mužům kolem mne nestávaly. Od obyčejného „dneska ti to sluší“, přes „slečna je tady kvůli zápisu, že?“ až po „s kým se asi musela vyspat, aby tu dnes mohla být?“. Vždy jsem si připadala jako v padesátých letech minulého století. Nepotřebuji, aby mě někdo hodnotil na základě vzhledu. Neustálé hodnocení zevnějšku je jeden z důvodů, proč je veřejný prostor pro ženy tak odrazující. To musíme změnit," sdílela svou zkušenost s nevyžádanými komentáři lídryně koaliční kandidátky do Poslanecké sněmovny za Středočeský kraj Klára Kocmanová.

„Jako žena nesoucí do politiky téma porodnictví se často setkávám s nepochopením a někdy i s ignorací předkládaného problému. Nemálo mužům toto téma nepřijde dostatečně důležité a žen, kterých se toto téma primárně týká, je na rozhodujících pozicích stále žalostně málo. Chtěla bych proto více žen v politice, máme jiné životní role a zkušenosti. A netýká se to jen rození dětí.” říká kandidátka Veronika Hažlinská.

Svět na muže a ženy nedělí, ale skládá se z nich, zdůrazňoval první Československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk. Piráti proto podporují a vyzývají ženy k účasti na politických aktivitách.

