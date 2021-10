Cukr a párky: Jak brazilská vláda tráví amazonské domorodce

4. 10. 2021 / Fabiano Golgo

čas čtení 3 minuty





Genocidní pokusy křesťanského fundamentalistického brazilského prezidenta Jaira Bolsonara si nadále troufají protivit se rozhodnutím Nejvyššího soudu, která chránila původní obyvatele Amazonie před zdecimováním. Poté, co Bolsonarova vláda zakázala ozbrojeným silám chránit domorodé indiány před vražednými útoky páchanými nelegálními dřevorubci a horníky, a poté, co se pokusila distribuovat do populace žijící v deštném pralese matrace infikované koronavirem, mimo jiné děsivé činy, Bolsonaroval vláda se nyní rozhodla záměrně špatně splnit soudní příkaz obnovit program, který pomáhá poskytovat indiánům potraviny. Milion košů s jídlem rozdělí vláda mezi 800 tisíc domorodců. Budou to ale jen vysoce zpracované potraviny plné sodiku a množství cukru, které jsou indiánské stravě cizí.





Vzhledem k tomu, že do indiánských rezervací v Brazílii proniká podle odhadu asi dva tisíce skupin útočníků, bylo domorodému obyvatelstvu zabráněno v získávání a sklízení vlastních potravin tak, jak to dělalo po tisíce let. Většina kmenů žije v obklíčení a má jen tak dva kilometry kolem svých osad, do nichž mají volný přístup, protože vydat se dál je nebezpečné a často smrtelné.



S pandemií se jejich situace ještě zhoršila a nevládní organizace mají stále větší potíže poskytovat jim pomoc. Mnoho antropologů a dalších specialistů, kteří vytvořili most mezi indiánskými potřebami a společností kolonizátorů, se stalo obětí viru, což vážně ohrozilo existenci tradičních populací deštného pralesa.



Odborníci zdravotníci varují před nebezpečím zavádění cukru a zpracovaných potravin, jako jsou cukrové lupínky firmy Kellogg (!!!) do indiánských rezervací. Koše také obsahují spoustu kávy, kterou 80% kmenů nepije, a nevhodné potraviny, jako jsou tuňák v konzervě, konzervované broskve, plechovky Coca-Coly a vysoce nezdravé, i pro bělošskou populaci, uzeniny! Tyto výrobky obsahují umělé látky, které indiáni nikdy dosud nekonzumovali. A mnoho zboží je určeno pro děti.



Decimace původních obyvatel je dlouhodobým brazilským záměrem. Teprve nedávno, od 90. let 20. století, se díky mezinárodním kampaním vedeným lidmi jako zpěvák Sting a zesnulý herec River Phoenix začala část brazilské populace dívat na své indické spoluobčany pozitivněji. Ale ne většina populace. Většinou jen ti nejmladší a pokrokově smýšlející. Masy stále vidí obyvatele lesů jako primitivy, kteří pověst Brazílie kazí - a ta se ráda vidí jako futuristický, jen o něco málo chudší bratranec Spojených států. Vidí indiány také jako ​​majitele rozsáhlých nerostně bohatých zemí, což považují za neférové.



Krajně pravicová rétorika se živí nenávistí, strachem a nesnášenlivostí. Homofobii používají všichni, stejně jako rasismus. V Brazílii ale rasismus není karta, s kterou lze hrát otevřeně. Brazílie má nejvíce smíšené obyvatelstvo na celé planetě. Polovina obyvatel Brazílie je afrického původu. Rasistické činy jsou součástí každodenního života, ale nejsou přijímány ve veřejném diskurzu tak, jako je tomu ve Spojených státech. Bolsonaro tedy přenesl tuto typickou součást svých krajně pravicových návnad pro své voliče na domorodé indiány.



Brazilci jsou na svůj obraz v zahraničí velmi citliví. Pouze mezinárodní tlak může odvrátit zánik mnoha kmenů, jejichž likvidaci plánue Bolsonarova krajně pravicová vláda.



