"Mohlo to být všechno úplně jinak. Děda tady mohl být, mohl žít."

5. 10. 2021

čas čtení 4 minuty

Pozůstalí po obětech covidu a lékaři mluví ve videu o selhání Babišovy vlády během pandemie

Lékaři a pozůstalí po obětech koronaviru obviňují v novém videu Babišovu vládu ze selhání při řešení pandemické situace. Pozůstalí popisují smutné příběhy týkající se ztráty svých blízkých a svůj pohled na vývoj událostí přidávají i zdravotničtí pracovníci. Video se dnes objevilo na sociálních sítích spolku Neschopnost zabíjí, který si klade za cíl před volbami připomenout společnosti, že Andrej Babiš a jeho vláda nesou zodpovědnost za tisíce zmařených životů.

„Je evidentní, že to úplně podělali a teď zpětně se tváří jakoby nic a bijí se v prsa," komentuje selhání vlády MUDr. Ondřej Balík. „Andrej Babiš oddaloval opatření z důvodu voleb a na to konto potom umřela spousta lidí a my jsme padali na huby," povzdechla si ve videu jeho kolegyně Dana Mokrá. „Je to tak a v našem oboru obzvlášť - neschopnost zabíjí!" přidává se všeobecná praktická lékařka Zuzana Švadlenková.

Spolek Neschopnost zabíjí, na jehož sociálních sítích bylo video zveřejněno, viní ze smrti tisíců lidí právě Babišovu vládu a její selhání. Podle údajů spolku při přepočítání počtu mrtvých v jednotlivých zemích na obyvatele ČR, má Česká republika ve srovnání se zeměmi jako Německo, Rakousko nebo Estonsko až o 20 tisíc obětí více.

„Dva ze tří Čechů, kteří na covid umřeli, umřít nemuseli, pokud bychom si zvolili schopnou vládu. Obrovské množství lidí však na totální chaos během pandemie zapomnělo a tito lidé chtějí Babiše znovu volit. Právě teď máme jedinečnou příležitost těmto lidem těsně před volbami na reálných příbězích pozůstalých a lékařů ukázat, že Andrej Babiš není správnou volbou. Prosím, sdílejte video mezi své blízké. Ať se na tyto smutné příběhy nezapomene a ať si u voleb zvolíme schopnější vládu a ochráníme tak naše milované před další vlnou a před další zbytečnou tragédií," vyzývá zakladatel spolku Neschopnost zabíjí Jan Jelínek.

Kromě příběhů představených ve videu se spolku podařilo sesbírat desítky dalších příběhů. O ten svůj se se spolkem podělil třeba pan Jan Vaněk, který má vzkaz pro Andreje Babiše: „Pane Babiši, vy a vaše vláda svojí neschopností a snahou se zalíbit voličům jste zavinili zbytečnou smrt mnoha lidí. Jedna z obětí byla i moje žena. Zemřela na covid v přeplněné nemocnici po úspěšné léčbě zápalu plic. Nakazila ji další pacientka, původně bezinfekční. Můžete za to, že moje vnučka vyroste bez babiček. Druhá babička zemřela na covid také."

Zhroucení chytré karantény, neposlouchání odborníků, nezvládnutá komunikace i demotivace lidí od dodržování protiepidemických opatření - to jsou hlavní selhání, která spolek Neschopnost zabíjí vyčítá vládě Andreje Babiše. Kvůli tomu u nás podle spolku zemřelo na covid o dvacet tisíc lidí více, než bylo skutečně nevyhnutelné.



















​​​​​​​





Pro více informací kontaktujte:

ivo.cervinka@neschopnostzabiji.cz





Web: www.neschopnostzabiji.cz







Video s lékaři a pozůstalými ke stažení:

https://drive.google.com/file/d/1rtv_gO2RwvD_-7O5VBr1BDY4rLcvBACe/view?usp=sharing







Video s lékaři a pozůstalými na FB:

https://www.facebook.com/NeschopnostZabiji/videos/2755198531443930/







Video s lékaři a pozůstalými na Youtube:

https://youtu.be/Q5GvpkkCCXM







Grafika projektu:

https://drive.google.com/drive/folders/15DqFXeJvIsIHpqo_ZrI2qfqSr73TbOZk?usp=sharing







Graf s porovnáním počtu mrtvých:

https://drive.google.com/drive/folders/1rvbakuwKWYbpTYiSzIIvjqSwzDjW7CnI?usp=sharing







Video se vzkazem předsedy spolku Jana Jelínka:

https://drive.google.com/file/d/1e8CfNVQo-04T7-9IcLWtaTjKB6XiwT9S/view?usp=sharing











1