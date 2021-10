Čínský detektiv v exilu odhaluje mučení Ujgurů

6. 10. 2021

čas čtení 2 minuty

Mučeni jsou rutinně muži, ženy, ale i děti ve věku teprve čtrnácti let.

Stovky policistů s puškami chodily podle bývalého čínského detektiva dům od domu v ujgurských komunitách na západě Číny, vytahovaly lidi z domovů, nasazovaly jim pouta a kuklu přes hlavu a vyhrožovaly jim zastřelením, pokud se postaví na odpor, napsali Rebecca Wrightová, Ivan Watson, Zahid Mahmood a Tom Booth.

V tříhodinovém rozhovoru pro CNN detektiv, který si přál zůstat v anonymitě kvůli ochraně rodiny v Číně, detailně popsal systematické mučení etnických Ujgurů ve vězeňských táborech, jejich existenci Čína léta popírá.

"Kopejte je, bijte je, dokud nebudou pohmoždění a oteklí," popisuje instruktáž kolegů. "Dokud nebudou plačky klečet na podlaze."

Během detektivovy služby byl každý nový zadržený během výslechu bit - muži, ženy i děti ve věku kolem 14 let.

"Každý používá jiných metod. Někteří dokonce používají páčidlo, nebo ocelové řetězy se zámky."

Metody zahrnují připoutání lidí ke kovové nebo dřevěné "tygří židli" - navržené k imobilizaci podezřelého - věšení lidí na strop, sexuální násilí, elektrické šoky a waterboarding. Vězni jsou často nuceni zůstat vzhůru celé dny bez potravy a vody.

Podezřelí byli obviňováni z terorismu, ale podle detektiva "nikdo" ze stovek těch, s nimiž přišel do styku, se zločinu nedopustil. "Jsou to obyčejní lidé," tvrdí.

Mučení ustává, teprve když se zadržený přizná. Pak je obyčejně přesunut do jiného zařízení, jako jsou věznice nebo internační tábor.

Detektiv ukázal CNN svou policejní uniformu, oficiální dokumenty, fotografie, videa a identifikační údaje. Čínská vláda na dotazy nereagovala.

CNN nemůže tvrzení detektiva nezávisle ověřit, ale řada detailů odpovídá zkušenostem dvou ujgurských obětí, s nimiž hovořila. Více jak 50 bývalých vězňů také poskytlo svědectví Amnesty International pro její červnovou zprávu "'Like We Were Enemies in a War': China's Mass Internment, Torture, and Persecution of Muslims in Xinjiang".

Americké ministerstvo zahraničí odhaduje, že od roku 2017 bylo v čínské provincii Sin-ťiang uvězněno až 2 miliony Ujgurů a příslušníků dalších menšin. Čína tvrdí, že tábory jsou vzdělávací, zaměřené na boj s terorismem a separatismem a opakovaně odmítá obvinění z porušování lidských práv.

Podrobnosti v angličtině: ZDE

0