Nepoučitelní Češi zapomněli na mafiánskou historii ODS

9. 10. 2021 / Jan Čulík

čas čtení 3 minuty













Grafika: novinky.cz







Docela ohromujícím výsledkem nynějších voleb do Poslanecké sněmovny je výrazné vítězství koalice Spolu. Jako by Češi už úplně zapomněli na tvrdě mafiánskou historii ODS a dalších tradičních stran z devadesátých let. Pozoruhodné je především, že pro koalici Spolu tak silně hlasovala Praha. Češi jsou nepoučitelní.







Jak píše na Twitteru Daniel Hůle:

Zastánci populistického boje proti chudým, jako jednou a dost apod. budou mít ústavní většinu (ano, ods a spd) — daniel hule (@DanielHule) October 9, 2021 Jak na to poukazují mnozí, Češi jsou dnes neuvěřitelně konzervativní a hlasovat pro šéfa pirátů s dredy bylo zjevně pro mnoho lidí nepřijatelné, raději tedy hlasovali pro "zavedené" pravicové strany s historií mafiánské praxe z minulosti. Kdosi se v předvolební reklamě v minulých dnech vytahoval, že ODS je "prozápadní" strana a vrátí údajně Českou republiku "znovu na Západ". Nic by nemohlo být dále od pravdy - ODS k západním demokratickým stranám má hodně daleko. Jak na to poukazují mnozí, Češi jsou dnes neuvěřitelně konzervativní a hlasovat pro šéfa pirátů s dredy bylo zjevně pro mnoho lidí nepřijatelné, raději tedy hlasovali pro "zavedené" pravicové strany s historií mafiánské praxe z minulosti. Kdosi se v předvolební reklamě v minulých dnech vytahoval, že ODS je "prozápadní" strana a vrátí údajně Českou republiku "znovu na Západ". Nic by nemohlo být dále od pravdy - ODS k západním demokratickým stranám má hodně daleko.





Jistě, ani piráti nebyli ideální politickou stranou (jejich nominace na funkci ministra zdravotnictví popírače covidu byla pozoruhodná). Bylo nesmírně obtížné v těchto volbách hlasovat, neboť všechny kandidující strany byly do určité míry šílené.







Pozoruhodné je, uprostřed vážné klimatické krize, kterou ovšem ČR ke svému nebezpečí zcela ignoruje, že otázka globálního oteplování a opatření proti němu se vůbec neřešila a zelení zcela propadli. Ani nikdo neřeší vážnou hrozbu revoluce umělé inteligence, která jistě povede k likvidaci mladoboleslavské Škodovky, hlavního páteřního podniku České republiky, protože jakmile začne umělá inteligence v Německu likvidovat pracovní příležitosti, Volkswagen dá přirozeně přednost domácím zaměstnancům před českými. Závažné problémy české politické strany ani české voliče netrápí.





Největším nebezpečím pro demokracii je v ČR samozřejmě Babiš a jeho hnutí ANO: dokázal v předvolební kampani, že pro svůj politický úspěch je ochoten voliče strašit nesmyslnými neexistujícími hrozbami, uchýlit se k spojenectví s diktátory, jak je Viktor Orbán, a přijmout lživou populistickou rétoriku Okamurovy SPD. Je děsivé, že pro fašisty z SPD hlasovalo v ČR téměř deset procent obyvatelstva.







Babiš nikdy neuznával opoziční koalice a nyní se prý bude snažit koalici Spolu rozštěpit a vyjednávat o vládě jen s ODS. Vláda mafiánů z ODS a podvodníka, populisty a manipulátora Babiše z ANO by byla pro ČR skoro tak špatnou zprávou, jako kdyby se Babišovi podařilo utvořit koalici s fašisty z Okamurovy SPD.







Pozoruhodné je, že v ČR už dávno není žádná středolevicová strana sociálndědemokratického typu, jaká před pár dny zvítězila ve volbách v Německu.







1