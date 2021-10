Brexitéři na Titaniku

9. 10. 2021

Pobrexitérští Angličani na Titaniku:



"Tohle s ledovcem nemá nic společného."

"Nejsme to jen my, všechny lodě se potápějí."

"Bylo by to daleko horší, kdyby byl kapitánem Corbyn."

"Svobodu!"

"Liberální elita v nižších patrech lodi CHCE, abychom se potopili!"

"Loď se nepotápí!"

"Jaký nedostatek? Tam, kde stojím já, je spousta záchranných člunů!!

"Záchranné čluny jsou stejně blbost."

"Jestli se vám to nelíbí, tak odejděte!"

"Za války jsme žádné záchranné čluny neměli a byli jsme tehdy šťastnější."

"Dejme tomu padesát let a budeme daleko více na hladině než kdy předtím."

"Potápíš se, tak to holt přijmi."





