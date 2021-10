Proč důchodci podporují Andreje Babiše? Paralela s Británií se zdá téměř absolutní

9. 10. 2021 / Jan Čulík

čas čtení 5 minut

Karel Dolejší se podělil se svou volební zkušenosti:



Odvoleno v místnosti plné disciplinovaných důchodců. Ve Zlíně-Malenovicích už krátce po 14. hodině fronta u obou prostorů pro úpravu lístků. Babiš až do roztrhání těla. Od pohledu se nejednalo o klienty nedalekého domova pro seniory, ani o tu skupinu lehce invalidních, co v létě na chodníku ohrožuje chodce nezřízenou jízdou elektrických čtyřkolek v ceně levnějšího osobního vozu.



Spíše šlo o "normální" obyvatele sídliště, vesměs s autem, chalupou, zahraničními dovolenými, za celý život obalené majetkem v míře, jaká už současnou dělnickou mládež nikdy nepotká.

Proč venkov a důchodci tak silně podporují Andreje Babiše, navzdory jeho nekompetentní, chaotické vládě, navzdory tomu, že způsobil, že ČR je jednou z nejdrastičtěji postižených zemí koronavirem, navzdory jeho finančním a daňovým podvodům?



Obdobná je situace v Británii. Jak je možné, že navzdory c haotickému premiérství Borise Johnsona, navzdory rozkladu společnosti (není benzín, nejsou potraviny, farmáři musejí zabíjet a pálit prasata, vylévat mléko do kanálu, obyvatelstvo je ohroženo horentním růstem cen potravin i energií) má Johnsonova "strana" podporu 39 procent, zatímco labouristi 31 procent?



Možná se to láme, protože ve čtvrtek v TV diskusním pořadu (kam ti idioti z BBC zvou "především jen brexitéry" protože v Británii hlasovala "většina" pro brexit!) doslova všichni v obecenstvu tvrdě útočili na konzervativce:



Podívejte se například na tohle:





Finally! I went to @bbcquestiontime determined to speak out against this Government and from the reaction it’s struck a nerve amongst a LOT of people @lisanandy @UKLabour don’t waste this opportunity! #thetideisturning #BrexitDisaster #ToriesOut #ToriesUnfitToGovern https://t.co/XL2mpbvCvP — Sian Turner Miller (@SianTMmakeup) October 8, 2021

Fiona Bruce admitting here that the Question Time audience is carefully selected to ensure a Brexiter majority.

So @BBC view is that opinion was fixed in time in 2016 and can never be changed. https://t.co/a3EpKfwt0q — Captain Haddock (@JXB101) October 8, 2021

Vzniká generační konflikt a dokud si to labouristická opozice neuvědomí, politická nadvláda Johnsona a jeho následovníků bude trvat dál.





"Pokud Babiš poskytne českým voličům zaměstnání a zaručí určitou životní úroveň, což je mimochodem přesně ta metoda, díky které přežil komunistický režim, není jeho minulost pro voliče překážkou."







Jana Feiglová varovně upozorňuje, že v ČR tento generační konflikt nabývá podoby konfliktu mezi městem a venkovem, avšak lidí na venkově je víc, což povede k emigraci mladých lidí z měst, kteří usoudí, že v ČR už nemohou žít, a tak se zřejmě ČR bude propadat dál do hloubky populistického, autoritářského konzervatismu, neschopného reagovat na přicházející převratné ekonomické a klimatické změny.

Jo a tohohle pána moderátorka vyvolala, a pak po jeho kritice brexitu řekla, že ho nechce slyšet, protože chce slyšet brexitéra. On reaguje: Ale já jsem hlasoval pro brexit:Proč mají Johnson a Babiš tak obrovskou volební podporu , zajímavě vysvětluje tento článek: James Frayne, PR specialista z firmy Public First, upozornil, že noví voliči konzervativců z dříve labouristických volebních okrsků v severní Anglii, většinou sice nenávidí "výstřelky lidí z velkých měst", avšak "sociální změna jim nevadí". Konzervativci se tak mohou ve vládě chovat úplně stejně jako dosud. Protože z těchto voličů v severní Anglii každý zná aspoň někoho, kdo údajně podvádí při žádostech o sociální dávky, těmto voličům nebude vadit, pokud konzervativci budou dále likvidovat systém sociální podpory. Co se týče veřejné hromadné dopravy, její rušení těmto voličům také nevadí. Málokteří z nich jezdí vlakem a většina nejezdí autobusem, tak není potřeba investovat do dopravní infrastruktury. Snižování daní je ale dobré, protože tito voliči neradi vidí, že vláda plýtvá penězi daňových poplatníků.Konzervativci se také mohou spolehnout na stárnoucí britské obyvatelstvo, které je bude neochvějně podporovat. Jak je dobře zdokumentováno, z různých důvodů - majetek, důchody a osvobození od každodenní práce - důchodci drtivou většinou podporují konzervativce. Hlavně proto, že konzervativci, především ve straně pod vlivem Borise Johnsona, jaksi nabízejí jistoty proti úzkosti která hlavně motivuje politický postoj lidí z venkova a důchodců.Jak si mnoho vědců povšimlo, populisté a ultrapravičáci především oslovují majitele malých firem a ne ostatní společenské vrstvy. Majitelé malých firem čelí konkurenci od velkých firem či od tlaku zaměstnanců na vyšší mzdy, které je mohou přivést k bankrotu. To sublimuje do autoritářské politiky, která na povrchu přináší stabilitu a jistotu a přitom slibuje boj proti ousiderským skupinám, které jsou identifikovány se změnou nebo se strachem z neznámého.Miliony penzistů nyní obývají úplně stejný prostor. To, že mají relativně vysoké důchody a disproporčně velké vlastnictví nemovitostí, způsobuje u nich pocit zranitelnosti. Konzervativci jim nabízení záchranu: ochraňují důchodce před snižováním jejich životní úrovně, zatímco pro obyvatelstvo v produktivním věku dělají daleko méně.Je pozoruhodné, že někdo jako Boris Johnson, zjevně nejchaotičtější osoba, která kdy skončila v premiérské funkci, se stal symbolem touhy těchto starších voličů po jistotách. Avšak takto tomu ve dvacátých letech jednadvacátého století skutečně je. Starší voliči byli většinou ušetřeni přímých útoků na jejich životní úroveň, zatímco občané v produktivním věku nesou za to cenu a jsou vystaveni riziku.