Co když je pro Babiše celé ANO najednou přítěží?

Babiš se na cestě za prezidentskou kandidaturou bude muset distancovat od ANO

21. 10. 2021 / Jiří Hlavenka

"On má pro sto různých lidí sto různých tváří. Je to největší převtělovač, jakého jsem v životě poznal", říkal mně kdysi známý, který s Babišem dříve hodně obchodoval.



Vyjděme z předpokladu, že Babiš se bude chtít stát prezidentem (k tomu postuju hezounký druhý obrázek, ale čo bolo, to bolo, že ano), a bude to chtít velmi silně. Jsou sice důvody proč ano i proč ne, ale ty první převažují. Pojďme zkusit domyslet, co udělá - a jsou to docela překvapivé věci.

1) Musí se celkem zřetelně odstřihnout od ANO. Jeho hnutí prohrálo volby; má důvěru nějaké čtvrtiny voličů, což je na vítězství v druhém kole prezidentské volby málo. Voliči nemají rádi ty, kteří prohráli - prognózuji, že preference opozičních a zcela poražených stran budou v příštích měsících klesat. Přestane se o nich psát a mluvit, voliči je (trochu) odepíšou.





2) Spousta lidí je naštvaná na Babišovu vládu (například na chování během pandemie). Nejlepší babišovskou piruetou je shodit vlastní vinu na někoho druhého, na čemž teď začne intenzivně pracovat, a jak vidno, už začal. Car je dobrý, ale měl špatné rádce. ANO se stává koulí u jeho nohy a fackovacím panákem zároveň; uvidíme moc zajímavé věci. Babiš nemá k ANO žádnou loajalitu, protože nemá žádnou loajalitu k ničemu a nikomu včetně vlastní rodiny. Potřebuje, aby po něm teflonově klouzaly pryč všechny výčitky: "to tá vláda! To Havlíčěk, bol hodně prepracovaný a já jsem mu to říkal on mě neposlúchal, to sociálisti tlačili, ten Hamáčik". To on umí.



3) V prezidentských volbách je stranický kandidát nevýhodou - v přímé volbě nevyhrává. (Dokonce i podpora stran je spíš kiss of death - voliči vyvažují, podvědomě cítí, že strany zaplňují parlament a vládu, a chtějí mít na trůně "svého" člověka, chtějí mít přímou linku na Boha). Babiš tedy bude znovu pracovat na image muže z lidu, pracanta, úspěšného podnikatele který nepotřebuje přece krást, který si trhá tělo, typického českého miliardáře - prostinkého a skromného člověka. Tohle může udělat jedině když se úplně odpoutá od strany.



4) Co současný prezident? Paradoxně Babiš NEPOTŘEBUJE, aby byl termín voleb vyhlášený velmi brzo (je to D+90 dní). Nemůže se odpoutat od ANO jedním střihnutím teď, to chce pár měsíců. Čas pracuje pro něj, protože nová vláda to nebude mít vůbec jednoduché (ke všemu se na ni ještě řítí Covid, a je to velká vlna), bude to komplikovaná pětikoalice. Současně jsou voličská očekávání velká a namísto instantního ráje přijdou škrty. Fenomén krátké voličovy paměti známe.



5) Současná situace je vlastně pro Babiše dobrá: mocenské gravitační centrum okolo Hradu skončilo. Pokud namítnete, že to přece byl fungující mocenský dvojblok, který vyhovoval oběma, tak neznáte logiku mafiánských vztahů: pokud jsou oba srovnatelně silní, respektují se a spolupracují, ale je-li jeden nečekaně oslaben, ten druhý na něj okamžitě zaútočí. Tito lidé umějí být jen vítězi, ne "partnery". Babiš navíc může v této době vést osobní a kontaktní kampaň jako vždycky, vytvoří své další chameleónské převtělení a bude pracovat na vylepšení své osobní reputace, zatímco jeho možní oponenti v prezidentské volbě NEMOHOU dnes otevřeně oznámit a zahájit horkou kandidaturu, protože by to bylo vnímáno jako hyenismus. Přestože tedy první pohled říká opak, čas pracuje pro něj.



Myslím, že dnešní doba vejde do učebnic.

