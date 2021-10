Mít ve Sněmovně demokratickou opozici není žádné zlo

15. 10. 2021 / Boris Cvek

čas čtení 5 minut

V posledních dnech sleduji s údivem dojemnou snahu pravice o to, aby snad ve sněmovní opozici nebyli žádní „demokraté“. Sněmovní opozice má být jen SPD a Ano, zatímco všichni „demokraté“ mají být ve vládě.

Kromě toho slyším argumenty, že piráti se musejí především, a stejné slovo používala na své cestě od bankrotu v jedněch volbách k bankrotu v dalších volbách i ČSSD, zviditelnit. Toto velmi neurčité a ve skutečnosti nic neříkající slovo má být argumentem pro účast ve vládě, neboť zviditelnit se znamená zviditelnit se ve vládě. Krásný příklad je právě zviditelňování ČSSD, která se tak zviditelňovala, až vypadla ze Sněmovny. A ne že by nebyla vidět. Vidět byla, ba dokonce byla i viditelná.

Vlastně není možné nebýt ve vládě, aby se politická strana mohla zviditelnit. Kupodivu když piráti nebyli ani ve Sněmovně, natož ve vládě, získali sami za sebe ve volbách do Sněmovny v roce 2017 přes půl milionu hlasů a přes dvacet poslanců. Byli v opozici, byli mimo Sněmovnu a dokázali to. A k tomu je třeba ještě připomenout, že v demokracii platí, že v opozičních lavicích může politická strana lépe prezentovat svůj program, protože se nemusí ohlížet na kompromisy, které by ve vládě musela dělat s koaličními partnery a s realitou. Do opozice se chodí růst a prezentovat voličům vlastní identitu.

Zajímavé je, a to mne tehdy velmi příjemně překvapilo, že piráti měli od spojení se STAN velmi vzestupnou tendenci. Od konce roku 2020 do dubna 2021 do byl růst z cca 15% na až 30%. V době nejvyšších preferencí pirátů bylo Spolu pod 20% a Ano trochu nad 20%. Od té doby ale koalice pirátů a STAN setrvale klesala. Nejprve spíše ve prospěch Ano (ale také Spolu), pak jen ve prospěch Spolu. Zdá se mi naprosto jisté, že mezi voliči PirSTAN v březnu a dubnu byli voliči, kteří dříve a pak i letos na podzim volili Ano. Byla to unikátní možnost, jak vzít Andreji Babišovi elektorát. Možná právě proto se Babiš v negativní kampani zaměřil právě na piráty.

Nicméně svádět něco na tvrdou kampaň nebo dokonce na Bartošovy dredy (ty měl i v březnu a dubnu 2021) není podle mne příčetný přístup k utrpěnému debaklu. Piráti by měli přemýšlet nad svou identitou a budoucností. Brzy se rozjede volební kampaň ke komunálním volbám, které proběhnou za rok. Piráti budou obhajovat svou pozici především v Praze, kde mají primátora. Letos v Praze získali se STAN o více než sto tisíc voličů méně než Spolu (142 100, což je 22,6%, vs. 251 090, což je 40%).

Post pražského primátora je zatím asi největší úspěch, který piráti dosáhli. V Praze jsou jejich hlavními konkurenty jednak opozice, tedy Ano a ODS, jednak koaliční partneři, tedy Praha sobě a pak hlavně Spojené síly pro Prahu, což je koalice STAN, TOP09 s podporou lidovců a jiných menších stran. Připojí se piráti v komunálních volbách ke Spojeným silám? Zdá se, že jejich voliči utíkají právě tímto směrem, takže buď se budou muset se Spojenými silami utkat o voliče, nebo se s nimi spojit. Bude také zajímavé sledovat, jak se situace v Praze bude projevovat na jednotě a spolupráci pěti stran rodící se vládní koalice.

Další otevřené a důležité téma je to, zda průzkumy politických preferencí budou opět pracovat nikoli s koalicemi, ale pouze se stranami či hnutími, což by odpovídalo logice sněmovní reality. Máme samostatné sněmovní kluby, máme zástupce té či oné formace ve vládě, měli bychom tedy vidět jednotlivé formace taky v průzkumech preferencí. Vládní spolupráce pak bude těmito preferencemi jistě ovlivněna. Různé úspěchy a neúspěchy budou v rámci vládní koalice v očích různých stran distribuovány různě.

Jsem velmi zvědav, jakou roli reálně by ve vládě měli hrát piráti. S jejich čtyřmi poslanci je nikdo nepotřebuje, leda snad pro dojemnou jednotu „demokratů“ – aby, nedej Bože, nebyla ve Sněmovně taky nějaká demokratická opozice, která ukáže moderní alternativu ke vznikající vládě. Dokud bude možné bít opozici ve jménu boje proti StBákům a extremistům, bude se to navyklým instinktům české pravice hodit dokonale. Chcete sociální bydlení? Nebuďte StBáci a extremisté! Chcete lidské exekuce? Nebořte nám demokratickou jednotu!

Levicová témata ať zůstanou Babišovi, tím spíše je bude možné zdiskreditovat. Nějakého protiútoku ze strany mimosněmovní levice se netřeba obávat. Voliči jsou dávno u Babiše a levice se bude jen dále rozkládat ve vzájemných hádkách o tu skutečnou pravdu. Ostatně jednu echt levici jsme měli už v těchto sněmovních volbách. Získala v celé republice celkem 639 (0,01%) hlasů. O Hamáčkovi, Onderkovi a spol. už asi neuslyšíme, stejně jako „zmizel“ pan Paroubek a další těmto podobní.

