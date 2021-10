Jen 20 evropských řidičů kamionů má řešit nedostatky zboží v britských supermarketech

Foto: Anglie: Hledají se kamionisté a pracovníci skladů!



Jen dvacet britských pobrexitových víz bylo vydáno evropským řidičům kamionů v reakci na výzvu britské vlády, aby jich do Británie přišlo pět tisíc a pomohlo tak zaplnit před Vánocemi prázdné police britských supermarketů, v důsledku nedostatku řidičů a dalších pracovních sil v důsledku brexitu. Celkem prý přišlo asi 300 žádostí, britské úřady jich však zatím stačilo vyřídit jen 20.Uprostřed chaosu způsobeného nedostatkem benzínu na benzínových stanicích, a nedostatkem potravin a dalšího zboží v supermarketech se britská vláda neochotně rozhodla, že poskytne 5000 evropským řidičům kamionů dočasná pracovní víza do konce února 2022 a dalších 5500 pracovníků pro kuřecí farmy měly dostat pracovní vízum do konce prosince 2021.Mezitím je nucen Felixstowe, největší britský přístav, kam se vozí kontejnery, nucen odmítat loni plovoucí zAsie, protože není dostatek kamionistů, kteří by loděmi přivezené kontejnery byli schopni z přístavu odvézt.Chybějí také pracovníci jatek, takže britští chovatelé prasat jsou nuceni asi 150 000 prasat usmrtit a maso spálit.Podrobnosti v angličtině ZDE