Covidové flákance a jiné báje prostoselské

19. 10. 2021 / Petr Haraším

čas čtení 10 minut

Sotva úspěšný pandemik Babiš podruhé dořekl magické zaklínadlo „Bestincovid“, tak jsou na obzoru tisícovky nakažených, přeplněné nemocnice a další mrtví. Kdyby raději držel hu…su. Kdyby amatérský chovatel Babiš choval na Čapím hnízdě lamy Fifinky, tak máme léku na Covid dosti. O lamách a o nadějném léku proti covidu se zprávy najít dají, ale že by něco někdo udělal ze Surikat? Tedy krom Babiše, ten z nich udělal výnosný business, placený EU.

Paní Majerová Zahradníková covidová z nahnědlé Trikolóry vypustila větu, že pandemie nebyla. Sklidila velký smích za totální hloupost, ale co by pro svou stranu neudělala. Covidová pandemie splňuje veškeré náležitosti pandemie, ale pandemie to není. Co na to bývalí Trikolorníci Klaus st. a Klaus ml.? Kde je jim vůbec začátek a konec? Paní Majerová Zahradníková se moc takto neliší od Vondráčka ze strany Svobodných, s kterými ostatně předvolebně koalili. Pan Vondráček se bil za práva neočkovaných, pochopitelně, jak se stává zvykem, až do roztrhání těla. Vakcíny jsou stále a opět neodzkoušené, nekvalitní a nebezpečné veškerému lidstvu.

Zlatý špendlík, Zdravé fórum a mnoho dalších odborníků zkusí raději smrt na covid než život ohrožující vyrážku po vakcinaci. Nábožně uctívají pana odborníka profesora Berana, který je obdařen Zlatým bludišťákem za covidovou pavědu.

Co budeme dělat s Ivermektinem, který evidentně na covid nezabral? Premiér pandemik Babiš jej nechal nakoupit za miliony a co s ním? Avšak moment, pár parazitů, kteří u nás parazitují na demokracii, by se našlo. Že bychom Ivermektinem práškovali známá místa výskytu těchto parazitů? Ale jestli to zabere… Kdo ví. Což o to, nakoupeno máme a bylo by to dosti levné.

Ve visegrádské skupince se velmi dobře daří ruským dezinformacím. Propaganda zasetá hluboko v minulosti a hluboko v podvědomí svědomitých vovcí probublala na povrch v době krize. Nesmyslům o čipování věří každý desátý občan Země slovenské. U nás to nebude o moc lepší.

V Rakousku se pravičáci a antivax hnutí uchylují do ilegality, aby se náhodou nezjistilo, že se ultras nechali hanebně očkovat. Jak by to mohlo být u Zlatého špendlíka? Jsi očkovaný? Já? Ne, nikdy. A ty? Já? Né, Já, nikdy. A ty…

Mnoho evropských zemí zavádí nezbytnou očkovací povinnost pro určité skupiny lidí. My počkáme na vhodnější konstelaci. Až se po volbách rozdělí funkce, ministerské posty a předají klíče od Strakovky, tak snad dojde i na nějaké zpřísnění i v této oblasti.

Odbornice na umělost čínského viru, paní stíhaná Peková, šíří do médií, že se média budou zodpovídat za to, že falešně informovala o covidu. Komu, čemu se budou zodpovídat, to se neví. A lidé umírají z vyděšení. To se ví. A vakcíny jsou neodzkoušené. To se ví rovněž. Ovšem slova paní Pekové a dalších Landů velmi zabírají na neočkované občany. Hlavně na Moravě a ve Slezsku. Hlavně u starších občanů a občanek, kteří jsou sice neinformováni, protože se k informacím nedostanou, ale každý řetězový mail znají nazpaměť tam a zpět. Povídají si o něm na návsi u obecního rybníčku. Debatují o novinkách ve světě vakcín. Která víc a rychleji jedince zabije, kolik má která nejnovějších nanočipů, po které vám upadne noha, po které ruka a po které přestanete vidět. Na obě oči.

Velmi dobrá dezinformovanost panuje rovněž i u romské populace. Také tam znají nazpaměť nejznámější dezinformace ohledně covidu. S Orlíkem Landou si mohou v tomto podat ruce, roušky, respirátory a vakcíny.

A až se nezodpovědní nakazí covidem, tak místo vakcíny požadují okamžitě totéž ve formě monoklonálních protilátek. Bzum bzum. Sice je to x krát dražší, ale proč ne? Proč si dát vakcínu za pár stovek, když může léčba stát pár desítek tisíc? Stát to přeci platí. To se vyplatí. Nechal bych je uhradit rozdíl.

Bohužel jedna studie hovoří, že poctiví kuřáci svým zlozvykem ztěžují covidu práci a průnik do plic. Jiná ovšem dodává, že kuřáci jsou naopak covidem daleko víc ohroženi kvůli své neřesti. Ale u nás v ČR jistě zabodují. U rybníčků, když si budou povídat o nebezpečí očkování, o nevhodnosti roušek, o vhodnosti nedodržovat vládní nařízení, si hromadně tento rybníčkový disent zapálí cigarety. Nejraději bez filtru.

Stále máme 416 000 nechráněných seniorů. A stát neumí najít vhodné řešení.

Objevily se falešné testy, falešná osvědčení a falešné certifikáty. Černý trh nikdy nespí a covid byl najednou pole v tomto segmentu lumpáren neorané. A tuze výdělečné. A pro popírače a antivax scénu velmi vhodné. Ti, kdo si falešné doklady pořídili, aby záměrně šířili virus kolem sebe, těm náleží péče státních zástupců a policie. Bez diskuse. Zřejmě si mezi sebou vyhlásili soutěž, kdo tímto nezodpovědným žvaněním a chováním zlikviduje nejvíc občanů.

Rosteme zpět do covidových výšin, ale vládní pandemické duo Babiš – Vojtěch aktuálně nic dělat nebude. Snaží se zbavit odpovědnosti a přehazují ji na nového ministra. Volby jsme vyhráli, nebo nevyhráli. Udělat tak správný krok a zatopit nezodpovědným neočkovaným zatím nelze. Zatím Vojtěch, druhý ministr toho jména, situaci bedlivě ba až pečlivě sleduje. Kvůli výhrůžkám dostal dokonce ochranku. Nabádá totiž lid k očkování a k dodržování opatření a pravidel. A kde se tomu tak děje? Vždyť u nás můžeme hrát hru s názvem: „Najdi roušku, najdi respirátor“. Bylo by to něco jako hledání Pokémonů po příkopech, kanálech a stržích. I tak by našli větší počet Pokémonů než zarouškovaných občanů této velmi moudré země. Minulý týden jsem navštívil v Orlau divadlo. Žádná kontrola na vstupu. Žádná kontrola OTN, téměř žádná rouška, skoro žádný respirátor. Jedině my a pár dalších návštěvníků jsme tam seděli se zobáky. Navlas stejné praktiky jsou po celé republice. Hotely, restaurace, kina, divadla, hospody všech cenových kategorií, ubytovny, všude stejné a všude nic. Jestliže se takto ovšem chová většina občanů ke svému státu, ke svému národu, tak proč se pak diví, že jim vládne estébák s kolaborantem v zádech? Kolaborant teď aktuálně již ne.

Aktivisté nespí a bdí. V médiích si stěžují, že nemají v médiích prostor pro své bludy. Volný blok prostřednictvím svých hlasatelek posledního covidového soudu troubí do světa moudra typu: „čipování lidí, práškování lidu Covidem, spiknutí farmacií proti lidstvu, vakcíny jsou neschválené (o tom, že jsou schválené, nic neví), provádějí se lékařské experimenty horší, než jaké prováděla nacistická zrůda Mengele“. Ilonka Csáková prosí o pomoc mistra Gotta. Jestli se jí nějak ozval, se neví. Vojtěch si nabral do poradenských skupin další skupinu s názvem covid a právo. Bravo. Vládne jí paní bývalá Kovářová. Skupina požaduje konec mimořádným nařízením a konec nařízením ochranným. Je potřeba zachránit právní řád a právní stát. Nařídit dobrovolnost, nikoli povinnost. Taková opatření se zrovna hodí. Zřejmě máme málo nových nakažených. Ovšem Vojtěch, toho času druhý a poslední, už nemá čas, protože se pilně učí zpívat a tančit Ievan polku. To by mu šlo. za zpackanou pandemii si odtančí na velvyslanecký post. Nechť Tě provází síla předraženého respirátoru!

Novodobá zaklínadla

Click and collect, restauration registration a systém OTN. No za tohle vám vesničtí samorosti od zapadlých vlastenců České republiky asi zrovna nepoděkují. Dokonce se prý budou kontrolovat doklady o ne bezinfekčnosti. Že by už konečně? Vždyť se naši stateční bojí jet do Rakous, že je tam zkontrolují. Tady doma mají klid a nikým nerušený smrádeček. Hlavní hygienička paní Svrčinová vyhrožuje, že se bude kontrolovat. Kolikrát už? Smích. Kolikrát už měli číšníci bedlivě střežit vchody? Hygiena bude opravdu a prý kontrolovat. A není to pozdě? Nechat rozjet covid z kopce dolů a v půli svahu něco zkusit? Takže zatím se nekontrolovalo? Ano, nekontrolovalo. Jen se hrálo divadlo před volbami. Co tam pak dělají? Vlastně mnozí viděli, co tam dělají, viz groteskní představení jednání pandemika Babiše s podřízenými v Reflexu. A neočkuje se. Očkování skomírá a blíží se nule. Na třetí dávku Moderny musím počkat, než se nasbírá lidí do desíti. A není to očkovací centrum zrovna malé. Jedná se o město se 70 tisíci obyvateli.

Kraj Moravskoslezský už splnil balíčkové podmínky a měla by nastat reakce z vlády a ministerstva. Hejtman Vondrák praví, kraj nic, ať maká ministerstvo a ministerstvo už mlčí. Protože se Vojtěch, toho času druhý chystá na misi na sever. Do voleb to ještě ukecali, ale co teď? Teď budeme přísně kontrolovat, doporučovat očkování a doufat. Doufat, že se to zas nějak přežene. Vojtěch dnes vypověděl, že situace není dobrá. Svrčinová naléhá na očkování ve zdravotnictví a sociálních službách. A kde jsou pánové Okamura, dámy a pánové ze Zdravého fóra a podobných obskurních spolků? Jsou to právě oni, kteří svými výhružnými dopisy do všech škol velmi přispěli k rozbujení další covidové vlny v České republice. Jsou to oni, kteří jsou vinni dalšími ekonomickými ztrátami, dalším omezením ve školách a na svém protirouškovém a protivakcinačním dresíku mají další mrtvé a umírající na covid v nemocnicích. Stát by se měl zamyslet nad svobodou slova vedoucí k mrtvým. O povinném očkování ani vidu, ani slechu, Vojtěchu, Vojtěchu.

Petr Orlau Haraším



Z veřejných zdrojů ostrým pohledem nevidomého

