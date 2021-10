Koronavirus: Česko znovu registruje rekordní nárůst infekcí

20. 10. 2021

čas čtení 3 minuty



V úterý 19. října zaznamenala Česká republika rekordní denní počet 3246 nákaz. Hospitalizováno je 620 osob. Celkem zemřelo v ČR 30 574 lidí, od včerejška další čtyři. Nejpostiženější jsou Ostrava (284 nákaz na 100 000 obyvatel), Nejpostiženější jsou České Budějovice (270 nákaz na 100 000 obyvatel), Přerov (264 nákaz na 100 000 obyvatel), Prostějov (228 nákaz na 100 000 obyvatel) Pelhřimov (225 nákaz na 100 000 obyvatel) a Prachatice (191 nákaz na 100 000 obyvatel). ZDE





- Ostrý nárůst infekcí v Polsku, Rusko zaznamenalo další rekordní počet denních úmrtí, Izrael registruje první nákazy varianty AY.4.2.



- Lidé, kteří jsou očkováni proti koronaviru, nezemřou na covid, pokud nejsou velmi staří nebo nemají množství dalších nemocí, zjistila nová italská studie tamějšího Národního zdravotnického ústavu. Průměrný věk očkovaných lidí, kteří zemřeli na covid, je 85 a v průměru měli pět jiných chorob. Průměrný věk úmrtí neočkovaných osob na covid byl 78 let a měli čtyři další choroby. Studie se zabývala obdobím od 1. února do 5. října 2021 a zkoumala lékařské anamnézy 671 úmrtí neočkovaných osob na covid a 171 úmrtí plně očkovaných osob.

Polsko poprvé od května zaznamenalo více než 5000 denních nákaz, Rusko registrovalo 1028 denních úmrtí. Celkem v Rusku dosud zemřelo na covid 226 353 osob - daleko nejvíce v Evropě. Ruská vláda chce zavést "nepracovní týden" k potlačení infekce. Moskva naléhá na podniky, aby alespoň třetina zaměstnanců pracovala z domova.











- Nejvíce z denního počtu 5000 nových infekcí v Polsku, totiž 1249, je ve východní provincii Libelskie, kde je velmi nízký počet očkovaných osob.



- Brazilský prezident Jair Bolsonaro by měl být postaven před soud za vraždu. Nese totiž vinu za "stratosférické" množství úmrtí na koronavirus v Brazílii, konstatuje zpráva brazilského senátu. Nekompetence, popírání vědeckých faktů a zanedbávání povinností vedlo k úmrtí více než 600 000 Brazilců na koronavirus.Bolsonaro záměrně odkládal nákup vakcín. ZDE https://www.theguardian.com/world/2021/oct/19/bolsonaro-coronavirus-brazil-murder-charges-senate-report



- Nárůst úmrtí na covid v Rumunsku zahltil tamější pohřební ústavy, které mají nedostatek rakví a časů pro pohřby.



- Všichni zaměstnanci města New York budou muset být povinně očkováni.



- Slovensko zaznamenalo 3480 nových denních nákaz, je to nejvyšší počet od března. Ve slovenských nemocnicích je 1040 osob. 113 osob je na jipkách. 71 procent nově nakažených osob na Slovensku je neočkováno. Na Slovensku bylo očkováno méně než 50 procent obyvatel.



- Podle nejnovějších výpočtů AFP dosud koronavirus usmrtil 4 910 200 lidí. Nejvíce denních úmrtí nyní zaznamenaly USA (1850), Rusko (1028) a Rumunsko (574).



- Vláda Borise Johnsona odmítá znovu zavést protikoronavirová opatření, přestože za posledních 24 hodin v Británii zemřelo na covid 223 osob. Británie registruje 43 738 nových denních nákaz.







