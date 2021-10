V ČR opět vzrostl počet exekucí

22. 10. 2021

Nová data o exekucích: Za období od ledna do září bylo zahájeno o 6,3 procent více exekučních řízení než ve stejném období loni. Praha, 22. 10. 2021 – Dosavadní roční nárůst počtu exekucí oproti minulému roku představuje 6,3 procenta, tedy o 20 tisíc zahájených exekučních řízení více. Počty se nicméně v jednotlivých měsících značně měnily. V porovnání s květnovým přírůstkem minulého roku, který činil 27 871 exekucí, jich letos za tentýž měsíc přibylo 39 548, tedy o 42 procent více. V září naopak nové exekuce meziročně poklesly o 10 procent. Situace se liší v jednotlivých regionech, nejvyšší nárůst zaznamenaly Východní Čechy a Jižní Morava, v Severní Moravě naopak došlo k drobnému poklesu. Ukazují to data Ministerstva spravedlnosti z okresních soudů. Podrobnější data by měla být zveřejňovaná Exekutorskou komorou, statistiky však už téměř rok neaktualizovala.







Tisková zpráva

Podle souhrnných dat okresních soudů, které ve zveřejněných sestavách zpracovává Ministerstvo spravedlnosti, dochází od letošního jara v porovnání se stejným obdobím vloni k nárůstu nově nařízených exekucí. V lednu letošního roku počet nových exekucí klesl o 25 procent. V dubnu ale nárůst stoupl na téměř 19 procent a květen už překročil hranici 40 procent. V srpnu je pak 23procentní nárůst druhý nejvyšší v tomto roce. V září zase počet nových exekucí klesl o 10 procent.

Za celé období od ledna do září byla novými exekucemi nejvíce postižena oblast východních Čech. Tam 30 497 nových nařízení oproti loňským 26 395 představuje nárůst 15,5 procent. Na Severní Moravě naopak změna z loňských 55 452 exekucí na letošních 55 039 představuje pokles 0,7 procent. V oblasti jižních Čech jde o nárůst 14,4 %, na jižní Moravě 14,1 %, v západních Čechách 11,5 %, ve středních Čechách 7,6 %.Nejnižší nárůsty pak připadají severním Čechám se 2 % a Praze s 0,6 %.

“Z dostupných údajů zatím nelze fakticky vyčíst, jestli meziroční změny v počtu nově zahájených exekucí mají vliv i na počet nových osob v exekuci nebo se jedná o růst exekucí vůči stávajícím dlužníkům,” komentuje data Radek Hábl, šéf Institutu prevence a řešení předlužení. Autor Mapy exekucí a jeden ze zástupců Platformy za reformu exekucí dodává, že podrobnější údaje by měla pravidelně zveřejňovat Exekutorská komora ČR, už to bude ale téměř rok, co statistiky naposledy aktualizovala. Některé statistiky jsou pak ještě starší.

Pravidelné a častější publikace dat by měla zajistit novela exekučního řádu, která byla poslanci schválena v červenci letošního roku. Na základě schváleného pozměňovacího návrhu Lukáše Kolaříka (Piráti) bude Exekutorská komora od 1.1. 2022 povinna jednou za čtvrt roku bezplatně poskytnout statistická data z centrální evidence exekucí ve formě otevřených dat. “Poslaneckou sněmovnou bohužel neprošel návrh Jana Farského na přenesení vedení, provozu a správy Centrální evidence exekucí z Exekutorské komory na Ministerstvo spravedlnosti. Návrh by umožnil státu získat vyšší kontrolu nad daty o exekucích, stejně jako by povinným usnadnil přístup k potřebným informacím. Současně by odstranil obchodování s přístupy do CEE. Prosazení tohoto návrhu tak zůstává úkolem pro budoucí vládu,” dodává Hábl.

***

Institut prevence a řešení předlužení je nezávislý think-tank, který se zaměřuje na problematiku zadluženosti domácností, exekucí a osobních bankrotů. Jeho cílem je kultivace českého systému vymáhání pohledávek a nastavení takových podmínek, které by zamezily nemravnému obchodu s dluhy. Poukazuje na problematické oblasti i problematické subjekty. Přináší podrobná data, výzkumy a analýzy. Spolupracuje se zaměstnavateli i dalšími organizacemi, které se této problematice dlouhodobě věnují. Institut byl založen v roce 2019. Více na institut-predluzeni.cz .

