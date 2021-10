Proč interviewují v ČRo ohledně covidu idioty? Je to na hranici trestného činu, ohrožovat život lidí nesmysly!

21. 10. 2021

Čeští "vědci" a "novináři" mají na rukou krev



Z diskuse na Facebooku. Viz níže. K tomu poznamenává Jan Čulík:

Shodou okolností jsem k tomu v úterý slyšel v britském rozhlase v pořadu o médiích diskusi k otázce tzv. "vyváženosti názorů"! ve vysílání. Týkalo se to globálního oteplování i covidu. Diskutéři ocenili, že BBC naštěstí už před řadou let opustila zásadu falešné vyváženosti názorů, kdy interviewovala nějakého odborníka, který informoval o vědecky podložených faktech, a proti tomu dala prostor nějakému šílenci, který proti názoru vědce tvrdil, například, že globální oteplování neexistuje, nebo že Země je placka. Hovořilo se o tom, že novináři mají naprosto zásadní odpovědnost a nemohou vysílat či tisknout nic než ověřená fakta, nikoliv bláboly šílenců.



Tento přístup je naprosto profesionální a je POVINNOSTÍ novinářů ho dodržovat. Nesouhlasím s názorem pana Cveka, že "novináři za to nemůžou", že "toto si musí vyřešit vědecká obec".



Vědecká obec v České republice je ovšem, jak je vidět z níže uvedeného, v naprosto katastrofálním stavu. Jak to, že se vědci okamžitě nepozvednou a hlasitě neprotestují proti vražedným nesmyslům šířeným v médiích, zejména uprostřed pandemie?



Boris Cvek:



Před polednem v Radiožurnálu avizovali, že budou v polední publicistice probírat téma šíření epidemie. Byl jsem velmi zvědav, koho si zavolají. Osobně bych asi nejraději slyšel pana doktora Smejkala z IKEMu. Místo toho tam byl pan prosefor Thon. A byla to opravdu jízda. Podle něj je to, co musíme dělat v této situaci, krmit lidi preventivně dexametazonem a léky proti srážení krve. To prý zabrání těžkým průběhům a umírání. Připustil i možnost použití protilátek, ale důraz dával na dexametazon a léky proti srážení krve. Nevím, z čeho vycházel, ale zdá se mi to naprosto šílené. Vlastně nevím o žádné klinické studii, která by něco takového podporovala. Ano, dexametazon snižuje pravděpodobnost úrmtí u intubovaných pacientů s těžkým průběhem o asi 30%. Ale že by měl fungovat jako profylaxe na úrovni velké populace, to je naprosto šílené. Moderátorka se několikrát snažila pana profesora dostat do reality, ale bylo to marné. Testování ho prakticky nezajímá, na opatření proti šíření viru reagoval tím, že virus je sezónní atd. Takhle ta česká debata o epidemii vypadá ovšem od samého začátku.





Jan Čulík

Proč v rozhlase interviewují idioty? To hraničí s trestným činem. Protože to ohrožuje životy.





Boris Cvek

Tohle si musí vyřešit odborná komunita. V rozhlase sami od sebe nemohou vědět, kdo je expert, to jim musí říci jiní experti. Je to problém té komunity.



Boris Cvek

Zajímalo by mne, odkud má pan prof. Thon podporu a doporučení - a proč proti němu dávno není veřejná ofenzíva příčetných odborníků. Thon pořád vévodí médiím. Myslím, že Thona zmiňoval i prof. Válek, kandidát opozice na ministra zdravotnictví, jako svého poradce. Thon roste.

