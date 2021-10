Whistleblowerka: Zuckerberg ovládá tři miliardy lidí

26. 10. 2021

Frances Haugenová, bývalá zaměstnankyně Facebooku, řekla v britské Dolní sněmovně, že Mark Zuckerberg "jednostranně vládne nad třemi miliardami lidí"



Haugenová naléhavě požadovala externí regulaci a zkrocení managementu Facebooku, čímž by se omezily škody, které Facebook páchá společnosti.



Haugenová, bývalá zaměstnankyně Facebooku, které zveřejnila desetitisíce alarmujících dokumentů o tom, jak funguje vnitřní kultura Facebooku, přicestovala z USA do Londýna na parlamentní slyšení a do jisté míry podpořila návrhy britské vlády na regulaci sociálních sítí, které mají jejich majitele přimět přijmout určitou míru odpovědnosti za obsah na jejich serverech.

Interní kultura Facebooku prioritizuje zisk před dopadem Facebooku na širší svět, řekla Haugenová, a "vedení Facebooku nemá zájem zajistit, aby tyto systémy fungovaly dostatečně bezpečným způsobem." Haugenová dodala: "Dokud proti tomu nevytvoříme protiváhu, tyto systémy budou provozovány v zájmu akcionářů, nikoliv ve veřejném zájmu."



Haugenová varovala, že Instagram, který je vlastnictvím Facebooku a který používají po celém světě miliony dětí, zřejmě nikdy nebude bezpečný pro děti mladší 13 let.



Haugenová řekla britským poslancům Dolní a Horní sněmovny, že většinu viny za stále více polarizovanou politiku v dnešním světě nesou sociální sítě a radikalizující dopad služeb, jako jsou Skupiny na Facebooku.



Tyto Skupiny povzbuzují vznik malých a intenzivních komunit, které si vytvářejí konspirační teorie, dodala. "Jsem velmi znepokojena, že oni dali na trh produkt, který může lidi odvést pryč z jejich skutečných komunit a izolovat je v těchto králičích dírách a v těchto předfiltrovaných bublinách. Zjišťujeme, že když lidem posíláte cíleně dezinformace, způsobuje to, že se už nedokáží integrovat do své komunity, protože nemají k dispozici sdílená fakta.



Uprostřed sílícího znepokojení ohledně dopadu Instagramu na duševní zdraví a na představy o svém fyzickém vzhledeu u teenagerů řekla Haugenová, že samotný výzkum Facebooku charakterizoval mladé uživatelé Facebooku jako narkomany, kteří nejsou schopni přestat používat službu, která je činí nešťastnými.



"Poslední věc, kterou před spaním vidí, je to, že se k nim někdo chová krutě. První věc, kterou vidí ráno po probuzení, je nenávistný vzkaz." Poukázala na to, že samotný výzkum Facebooku zjistil, že Intagram je nebezpečnější než jiné sociální sítě jako TikTok a Snapchat, protože se Instagram zaměřuje na "sociální srovnávání těl, životních stylů, a pro děti je to tím horší."



Haugenová také požadovala, aby Facebook ztížil možnost sdílet materiál, aby se zpomalilo šíření nenávisti a dezinformací, a aby více šířil rodinné informace a informace o přátelích.



Kritizovala, že Facebook předstírá, že dává přednost odstraňování dezinformací mimo anglicky mluvící svět. Upozornila, že Facebook vytvořil obrovské konflikty v Myanmaru a v Etiopii.



Vlastnictví Facebooku je strukturováno tak, že Zuckerberg vlastní zvláštní typ akcií, který mu dává pravomoc dělat sám jako jediný autoritativní rozhodnutí o Facebooku, Instagramu a WhatsAppu.



Facebook má celou řadu "dobrých, laskavých a svědomitých zaměstnanců", avšak pracují na základě nesprávných pobídek, které určuje ředitelství. Jejich úkolem je maximalizovat zisky pro akcionáře. "Facebook odmítá obětovat i zlomek svých zisků pro bezpečnost své sítě. A to není přijatelné."



