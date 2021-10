Splnit předvolební sliby bude pro novou vládu mimořádně obtížné

29. 10. 2021

čas čtení 10 minut

Toto je přepis Rozhovoru Britských listů č. 436.

Jan Čulík:



Vážení televizní diváci, měli, jsme nedávno v České republice volby a dochází k určitým změnám. V dnešním Rozhovoru Britských listů máme pana Václava Žáka, politologa. Já bych se chtěl zeptat, co si myslí, že bude, a jakým způsobem bude tato vláda zastávat zájmy občanů. Budou v té vládě opravdu zájmy občanů dobře zastávány? Pan Žák si myslí, že možná se žádná taková katastrofa neděje, ale povídejte, pane Žáku, co bude teď?

Václav Žák:







No tak je jasné, že k podstatné změně došlo proto, že se vyměnily politické síly, které vládnou. Ta část sněmovny, která byla v menšině, najednou má po volbách 108 hlasů a k vládnutí jí stačí víc než stovka, takže má relativně pohodlnou většinu a pokud budou postupovat racionálně, tak mají šanci začít řešit ty věci, které minulá vládní koalice, protože byla menšinová, vlastně řešit nemohla.

Já můžu říct svoji osobní zkušenost. Uvažoval jsem o tom, že bych mohl volit sociální demokracii právě z důvodů kontinuity středolevé politiky, ale ona byla fakticky stávajícím vedením nevolitelná. Takže co se bude dít v budoucnosti? Těžko říct, mělo by dojít k obměně, ale zase těch osobností tam úplné hodně není. Takže se dostala sociální demokracie do velmi těžké krize, ale na druhou stranu si tu středolevou politiku osvojil právě Andrej Babiš.





Jaké věci by to byly?Já jako hlavní věc vidím dvě otázky. První je koronavir a narůstající počet lidí, kteří se nakazili, a ta druhá je ještě závažnější, nebo přibližně stejně hrozivá otázka pro budoucnost. Je to rozsáhlé až děsivé zadlužení země, které řešit bude mimořádně obtížné, protože dnešní koalice slibovala před volbami, že nebude zvyšovat daně a tvrdí, že pouze úsporami a škrty ve výdajích je schopná zabránit rostoucímu zadlužování, což je opravdu velmi nepravděpodobné. Takže výsledek bude, že se střetnou volební sliby a velká očekávání, která veřejnost skutečně má. Čili změna na postu premiéra povede ke stabilizaci vývoje a očekávatelné budoucnosti. Ale pokud dojde ke zklamání veřejnosti, zatímco dodneška česká veřejnost populismu a laciným slibům vlastně odolávala velmi úspěšně, takto se může neúspěchem těch vládních slibů nabourat.Já udělám takovou odbočku, vy jste se zmínil o tom koronaviru. Já bych tady v tom - asi bychom neměli mluvit o osobních věcech - ale vy jste tím byl postižen letos v lednu a vím, že stále ještě trpíte dlouhým covidem, takže z vlastní osobní zkušenosti to je jedna taková věc, o které se příliš v České republice nemluví, o tom, kolik lidí vlastně je postiženo dlouhodobě tím covidem, takže já rozumím, že zvlášť z vaší osobní zkušenosti problém koronaviru je zcela zjevně pro Českou republiku docela zásadní, viďte?No, pochopitelně, myslím si, že není země, pro kterou by otázka koronaviru nebyla zásadní a nejde jenom o to, jestli máte dlouhodobé následky, nebo je nemáte. Takže nejhorší na tom je, že se zdá, že se situace z loňského roku může do určité míry opakovat. A jestli si můžu dovolit osobní poznámku, nikdy bych nevěřil kolik chimér a dezinformací se může objevit okolo takové záležitosti, jako je očkování.Ano je to neuvěřitelné, ale to se dostáváme tady k otázce odpovědnosti a etiky novinářů. Shodou okolností jsem v těchto dnech slyšel v rozhlase BBC v mediálním pořadu diskuzi o falešné vyváženosti, kdy komentátoři kvitovali, že BBC už před několika lety opustila falešnou vyváženost, zejména v otázce globálního oteplování, ale i covidu, že totiž měla ve zvyku na jedné straně interviewovat vědeckého odborníka, který přinesl fakta, a potom proti tomu nějakého člověka, který tvrdil například, že Země je placka a tohleto naštěstí BBC přestala dělat před několika lety a dává přednost faktům, jenže česká média myslím se to ještě nenaučila.No tak upřímně řečeno, já tu advokátskou žurnalistikou příliš nemiluji. Může být, že třeba v případě koronaviru se dá docela dobře rozlišit, co je vědecky podložený poznatek a co je jedna paní povídala, ale máte ideologicky podbarvené pořady, např. pořady BBC situaci v Rusku, ale že to pomáhá informovanosti veřejnosti a že je to korektní přístup k informacím, o tom bych silně pochyboval.Mně spíš jde o to, že by asi sdělovací prostředky měly vycházet z faktů, pokud jsou ověřitelné, a potom k těm faktům můžete mít názory nejrůznějšího druhu, ale nemůžete vycházet z nesmyslu. To znamená , že by přece jenom se ani nemělo v rádiu říkat, já nevím, že očkování způsobuje čipování nebo něco takového. Nebo co si o tom myslíte?To se taky šíří emaily. Typu, že ještě než začal uvažovat od tom, že se nechá očkovat, už mu někdo ukradl kolo. To znamená, že lidi na to reagovali tím, že si z těch hloupostí dělají legraci, což je podle mého názoru pravděpodobně ten nejlepší přístup jak k těm hloupostem přistupovat.Máte správně asi pevnou víru v rozumnost českého národa a veřejnosti. Zpátky k politice? Všichni víme, že v těch volbách v podstatě to nejliberálnější křídlo těch lidí v těch koalicích, které vyhrály, totiž ta Pirátská strana, i když osobně si nemyslím, že je tak strašně liberální, v podstatě tím vykroužkováním byla z politiky do určité míry vyšachována. Taky je ještě ten problém, že se celá řada populistických subjektů do tohoto parlamentu nedostala, protože se těsně nedostaly přes tu hranici 5%, nedostali se tam ani komunisté, ani sociální demokraté. A tím pádem mně přijde, že v České republice je velká část společnosti v podstatě nereprezentována v politice. Je to ta část veřejnosti, která má velkou tendenci právě k populismu. Nepovede to k velké frustraci a při příštích volbách bude obrovské vítězství populistických stran?Prognózy do budoucnosti jsou doopravdy mimořádně riskantní a málokdy se spolehlivě povedou. A já bych si ale troufl tipnout, že bude rozhodující, do jaké míry budou naplněna očekávání těch, kteří podpořili ve volbách stávající koalici. Zda nová vládní koalice splní své volební sliby. A zda dát dohromady finance. To bude mimořádně obtížné, tady se může nějaký backlash, nějaký zpětný náraz doopravdy ukázat jako to, co příští volby může ovlivnit. Ale že by to vedlo k tomu, že budou nespokojeni ti, kteří volili někoho jiného než vládní koalici, tak oni od této vlády velká očekávání nemají. Naopak očekávají něco ještě mnohem horšího, než pravděpodobně nastane, takže tam by tenhleten pohyb nemusel být. Nemusel by být nějak zvlášť silný.S tou ekonomikou - ono by se asi mělo hlavně investovat do infrastruktury, do technologie, do nové automatizace, počítačové a také do nových idejí, aby Česká republika nebyla pouze montovnou, ale mohla se dostat ve světové ekonomice kupředu s novými nápady. Četl jsem nebo slyšel jsem názory některých západních ekonomů, že v důsledku toho, že dosud byly relativně velmi nízké úrokové míry, že ta obrovská zadluženost, která vznikla v důsledku covidu, třeba zase tolik nevadí, že by se mělo z toho dostat ven právě investicemi. Ten názor nesdílíte?Upřímně řečeno, abyste mohli investovat, tak ty peníze musíte mít. Když roční deficity představují obnosy srovnatelné s rozpočtem, tak je to mimořádně mimořádně obtížné.Takže co čekáte? Spíš škrty? To tedy asi nebude zrovna v České republice příliš populární, ne?Dosavadní řešení se opíralo o utrácení a o snahy vládními výdaji stimulovat spotřebu. To se doopravdy nedá dělat trvale.Co se týče Andreje Babiše, stane se řadovým poslancem, anebo bude kandidovat na prezidenta, kde se projeví ten populismus?Někteří mí kamarádi jsou přesvědčeni, že Babiš na prezidenta kandidovat bude. Na druhou stranu Andrej Babiš je skutečně manažerský typ a ceremoniální prezidentské povinnosti vždycky zlehčoval a vlastně dával najevo, že prezidentem být nehodlá. Dělat poslance, sedět v poslanecké sněmovně by pro něj byla muka. To také několikrát uvedl. Tipl bych si, že pokud se tedy rozhodne kandidovat na prezidenta, nebude to dělat bez podpory lidí.A závěrem poslední otázka, v Česku vlastně se do toho parlamentu vůbec nedostala žádná centristická levice. Myslíte si, že je to dobré nebo špatné? A myslíte si, že se sociální demokracie může obrodit takovým způsobem, že by mohla být zase pro voliče atraktivní?Tak klíčová otázka je, jestli se Andrej Babiš spojí s pravicí na nějakém privatizačním programu. I když jsme hodně zprivatizovaná země tak nějaké lukrativní rozinky pořád existují, o které by soukromý kapitál nepochybně zájem měl. To taky bude mít odezvu na náladě veřejnosti.Dobře, takže uvidíme, jak to bude pokračovat. Děkuju vám, pane Žáku, vážení televizní diváci, děkujeme vám za pozornost a na shledanou.