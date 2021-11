Dětská nemoc levičáctví ve Virgínii

5. 11. 2021 / Karel Dolejší

čas čtení 2 minuty

"Budeme vám ideologicky školit děti a váš názor na to je nám ukraden", byl vzkaz bývalého guvernéra, který voliči ocenili zvolením protikandidáta za Republikánskou stranu.

Americká Demokratická strana právě překvapivě prohrála guvernérské volby ve státě Virginia, kde v prezidentském hlasování vloni pohodlně zvítězil Joe Biden a kde ještě nedávno v průzkumech vedla o šest procentních bodů. Stalo se tak zejména proto, že se bývalý guvernér a kandidát Demokratů Terry McAuliffe v debatách před volbami postavil na pozice radikálních levičákistů své strany.



Klíčovou otázkou která rozhodla volby se stala otázka výuky tzv. Critical Race Theory (CRT) na školách ve Virgínii.

CRT dovolávající se mj. odkazu italského marxisty Antonia Gramsciho je ultralevicová právní teorie, která tvrdí, že ačkoliv zákony a instituce amerického liberalismu byly od 50. let postupně zbaveny rasového charakteru a v současnosti jsou "barvoslepé" (colorblind), přesto prý dál slouží rasismu a znevýhodňují nebělošské obyvatele na úrovni údajných sociálních konstruktů, jež se nicméně autoři CRT snaží ilustrovat spíše prostřednictvím barvitého vyprávění než přesvědčivých důkazů.

Jak se ukázalo, spor o CRT nakonec definoval virginské guvernérské volby. Sebevědomý McAuliffe se nechal slyšet, že rodičům, kterým možná výuka CRT ve školách vadí, údajně chybějí kompetence k posouzení toho, co by mělo nebo nemělo být vyučováno. Jeho soupeř, Republikán Glenn Youngkin, naopak velmi chytře opakovaně prohlašoval, že právě CRT děti hned odmalička rozděluje do rasových přihrádek, přičemž z černých dělá automaticky oběti a z bílých automaticky utlačovatele, a že on tedy tohle na školách vidět nechce, protože americká společnost je pro všechny.

Youngkinovo vymezení se proti radikalismu a společenské polarizaci mu získalo hlasy značného počtu umírněných Bidenových voličů z loňského podzimu, kterým mj. velmi vadilo, jak se Trump snažil rozeštvat americkou společnost. Vtip je ovšem v tom, že proponenti levičákistických iniciativ jako Defund the Police nebo CRT dělají totéž v bledě modrém. Kontroverzní menšinový názor, zřetelně ideologicky vyprofilovaný (jako kritika liberalismu zleva), podle nich má být povinně vyučován na školách pro všechny. A pokud to rodičům dětí vadí, vzkážou jim, že není na nich, aby si dělali názor na politické školení mužstva v amerických vzdělávacích institucích.

Exguvernér McAuliffe tedy sebral z Virgínie věrných přátel šik.

Glory glory, alelujá...

