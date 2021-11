Slyšení o dole Turów. Česko jen chce prachy, Brabec na místní lidi kašle

Znění smlouvy, které je dlouhodobě pro utajované, uniklo minulý týden do médií a k platformě Společně za vodu, kterou Greenpeace podporuje. Z textu vyplývá, že smlouva řeší hlavně finanční kompenzace ve výši 1,3 miliardy korun, zatímco nechrání dostatečně . Zároveň ve smlouvě česká strana slibuje, že se již nikdy na soud v případě dolu Turów neobrátí. Vymáhání ostatních podmínek, mezi kterými není žádné omezení těžby, ani plán na její dřívější ukončení než v roce 2044, není jasné. Smlouvu dojednává končící ministr životního prostředí Richard Brabec, přestože po volbách má podle Greenpeace mandát jen na zajišťování nejnutnějšího chodu ministerstva a smlouvu by měla řešit až nová vláda.

Jednání v Lucemburku je dnes veřejné, soud vydá konečné rozhodnutí nejspíše v řádech týdnů nebo měsíců. Zatím soud vydal předběžné rozhodnutí v květnu letošního roku o okamžitém zastavení dolu Turów z důvodu nevratného vlivu na životní prostředí. Polsko těžbu nezastavilo, a tak soud rozhodl v září o pokutě, Polsko zatím tvrdilo, že ani pokutu platit nebude. Částku je ale možné strhnout z evropských dotací. Polsko zatím kvůli podpoře hnědouhelného dolu Turów dluží Evropské unii přes 25 milionů eur, tedy zhruba 630 milionů korun.

Greenpeace považuje uzavírání dohody s Polskem v situaci, kdy nerespektuje rozhodnutí soudu a unijní právo, za bezpředmětné a absurdní. Česká republika nemá žádné garance, že bude Polsko smlouvu plnit, když odmítá plnit i nařízení soudu.

Nikol Krejčová z Greenpeace říká:

“Česko neustále nabízí stažení žaloby na Polsko výměnou za peníze. Polsko přitom rozhodnutí soudu ani stížnosti Česka na negativní vliv těžby na dole Turów vůbec nerespektuje. Žaloba není houska v obchodě, aby se s ní přesouvalo sem a tam podle momentálního rozmaru. Polsko by mělo jasně ukázat svou dobrou vůli a dohodnout plán na omezení těžby a její brzké ukončení. Nastává konec uhlí a ani Polsko se svými desítky let starými plány ho nedokáže odvrátit. Spravedlivá transformace energetiky musí začít okamžitě, není možné ji odsouvat o 23 let. Česko musí po Polsku požadovat víc, než je zatím uvedeno ve smlouvě. Nová česká vláda, která by měla o smlouvě a stažení žaloby finálně rozhodovat, musí být rozhodně ambicióznější.“