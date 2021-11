Bartošův hlas chybí už teď

11. 11. 2021 / Petr Chadraba

čas čtení 2 minuty





Je paráda, že se na české politické scéně konečně sešli lídři, kteří jsou ochotní a schopní se domluvit. Odporoučející se komunisté byl pro mě asi nejlepší zážitek od doby, kdy mi jako jedenáctiletému klukovi předsedkyně místní pionýrské organizace v Čáslavi vyhrožovala tahanicemi, pokud nepřijdu složit slib. Jenže při čtení koaliční smlouvy si jako zástupce menšiny připadám skoro jako před tou školní družinou se soudružkou pionýrkou. Bezbranný a neviditelný. Je paráda, že se na české politické scéně konečně sešli lídři, kteří jsou ochotní a schopní se domluvit. Odporoučející se komunisté byl pro mě asi nejlepší zážitek od doby, kdy mi jako jedenáctiletému klukovi předsedkyně místní pionýrské organizace v Čáslavi vyhrožovala tahanicemi, pokud nepřijdu složit slib. Jenže při čtení koaliční smlouvy si jako zástupce menšiny připadám skoro jako před tou školní družinou se soudružkou pionýrkou. Bezbranný a neviditelný.



V otázce inkluze nebyly ani volební programy stran žádná hitparáda. Jedni z mála, kteří se dokázali programově postavit za manželství pro všechny byli piráti a Starostové. Hůře než koalice Spolu dopadla v předvolebním průzkumu iniciativy Jsme fér, který se ptal kandidátů a kandidátek, zda podpoří manželství pro všechny, už jen SPD a Trikolóra.



Přestože podle průzkumu Jsme fér 96 procent LGBTQ+ lidí věří, že manželství pro všechny zlepší kvalitu jejich života, nenašlo se mezi 12 body koaliční smlouvy podepsané tento týden žádné místo pro otázky inkluze LGBTQ+. Stejný osud potkal etnické minority. Je dobré si připomenout, že mandát od občanů České republiky, kterým volební výsledek zajisté je, nepochází jen od bílých heterosexuálních rodin, ač by dle všeho bylo snadné tomu uvěřit.



Tento týden uvedl Petr Fiala (ODS) pro iRozhlas, že je potřeba ”co nejrychleji řešit problémy, které lidi trápí, a vyvést Českou republiky z krizí, do kterých se dostala - zdravotní, ekonomické a hodnotové”. Marian Jurečka (KDU-ČSL) doplnil, že ”musíme zlepšovat komunikace, opravovat mosty, nejen v rovině materiální, ale i duchovní, stavět mosty mezi lidmi.” To je za současného znění koaliční smlouvy dost obšírná a nejasná rétorika.



Z celkového počtu 200 poslanců a poslankyň, kteří nás všechny budou zastupovat v následujících čtyřech letech, je podle výsledků voleb a předvolebního průzkumu Jsme fér 49 pro manželství pro všechny. Kolik z nich je pro podporu integrace osob s odlišným etnickým původem nikdo zatím nezkoumal. Jak konkrétně chce tato vláda - cituji z koaliční smlouvy - překonávat rozdíly ve společnosti, spojovat a být reprezentantem všech lidí?



Nevím, jak vám, ale mně už teď chybí odhodlaný hlas Ivana Bartoše.





Autor je komentátor, komunikační stratég, sociální demokrat s působností v oblasti inkluze a básník, žije ve Švédsku.

0