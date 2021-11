Ultrapravicové demonstrace 11. listopadu a pokračující katastrofa na běloruské hranici

Mezitím v Absurdistánu 198:

16. 11. 2021 / Tomasz Oryński

čas čtení 11 minut

- Případ polských žen, které musely tři týdny nosit v těle mrtvý plod

- Polský voják se na běloruské hranici zastřelil

- Mnichov nabídl, že přijme uprchlíky z běloruské hranice









Jak si možná pamatujete, strana Právo a spravedlnost se dostala k moci tvrzením, že Polsku vládnou privilegované kasty. Například soudci byli prý privilegovaní a jednali proti zájmu Poláků. Rychle jsme se naučili, že se tento argument používá pouze k obtěžování těch, kdo jsou proti takzvaným "reformám" soudnictví, prováděným stranou PiS, jejichž cílem je jen dostat justici pod kontrolu ministra spravedlnosti Zbigniewa Ziobra – viz například případ soudce Igora Tuleyi, který byl suspendován poté, co zrušil rozhodnutí státního zástupce zastavit vyšetřování nezákonného hlasování v prosinci 2016, kdy strana PiS přesunula jednání parlamentu do jiné místnosti, kam nebyli vpuštěni opoziční poslanci.