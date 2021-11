Rozhovor Britských listů 443: Jaroslav Flegr: Politikové budou jednat až po nové obrovské vlně úmrtí

18. 11. 2021

Česká vláda informuje o tom, kolik je údajně hospitalizováno očkovaných a neočkovaných pacientů. Přitom neuvádí, KDY byli očkováni. Kdo byl očkován před půl rokem, měl by být v kategorii neočkovaných, protože imunita u starších pacientů velmi rychle mizí. Je nutné, aby byli starší lidi bezodkladně očkováni třetí dávkou, protože u sedmdesátníka drasticky klesá imunita získaná očkováním či po nákaze už po třech měsících. Už loni na jaře nabídl vládě molekulární biolog dr. Žďárský zdarma levnou a rychlou metodu pro plošné PCR testování celého obyvatelstva. Ministerstvo zdravotnictví nabídky nevyužilo. Proč? Kdyby se to testování provedlo dvakrát až třikrát vždy s odstupem týdne, podobně jako to dělají ve velkých čínských městech, epidemická vlna by se v Česku zastavila. S evolučním biologem Jaroslavem Flegrem hovoří o katstrofální epidemické situaci v ČR Jan Čulík. Rozhovor se vysílá na Regionální televizi, která je k dispozici satelitem, pozemním vysíláním a na kabelu i na internetu, od pátku 19. listopadu 2021.









