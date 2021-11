O lockdownu a povinném očkování

22. 11. 2021 / Boris Cvek

Na včerejší debatě paní Koziar-Vašákové (náměstkyně ministryně zdravotnictví, šéfka tzv. klinické skupiny, odpovědné za boj s covidem), pana Prymuly (bývalý ministr zdravotnictví, národní hrdina boje s covidem) a pana Kuby (jihočeský hejtman z ODS) v Otázkách V. Moravce mne zaujalo, jak všichni svorně odmítali lockdown – a jak zároveň všichni nakonec tu situaci, v níž se necházíme, popisovali, jako faktický kolaps, který není možné v reálných podmínkách zvládnout v době prosince a listopadu ani testováním, ani trasováním, ani očkováním. Tedy zbývá jen lockdown.

Paní Koziar-Vašáková jasně prohlásila, že se už v létě vědělo, že úroveň proočkovanosti, jakou má Česká republika, ani přirozená imunita, která tu je, nebudou proti variantě delta stačit. Takže z toho, co se podle ní „vědělo“, nemůže být současný vývoj překvapením, což ale pro mnohé lidi, včetně odborníků, neplatí. Nabízí se pak otázka, zda ti, kdo „věděli“, neměli udělat více. Na druhou stranu chápu, že realita České republiky má své meze, na což ostatně diskutující ve zmíněném pořadu upozorňovali (jen hejtman Kuba v jakémsi revanši za jarní kritiku praktiků na adresu očkovacích center zapomínal na reálné meze praktických lékařů). „Řešení“ epidemie ve stylu „dostatečně testovat“ nebo třeba „dostatečně trasovat“ jsou hraběcí rady mimo realitu. Je to podobné, jako by někdo přišel do nemocnice k člověku, který se dusí kvůli těžké rozedmě plic, a řekl mu: je to přece jasné, stačí pořádně dýchat! Stačí pořádně testovat a trasovat!





Když opozice tvrdí, že Babišova vláda chce odevzdat jejich kabinetu zemi v co nejhorším stavu, bylo by to pravdivé tvrzení, kdyby bylo jasné, co vláda musí a může udělat, aby tu hrůzu zastavila. Kdyby třeba stačilo lusknout prstem a vláda by lusknout prstem odmítla, tak by opozice měla nepochybně pravdu. Jenže jak vidíme i v Rakousku, jediné možné řešení pro nejbližší měsíce je tvrdý lockdown – a dlouhodobě povinné očkování. A pokud jednání vlády v něčem připomíná přístup „po nás potopa“, pak v tom, že si nechce politicky pálit ruce těmito opatřeními. A zjevně, pokud jde o lockdown určitě, v tom má podporu odborníků.







Lockdown i povinné očkování jsou jistě kontroverzní témata. Ale představte si, že by se třeba Rakousku podařilo díky těmto opatřením zajistit normální Vánoce a lyžování na horách. Nestojí to za to? Co vlastně získáme odkládáním lockdownu a povinného očkování? Lockdown od Vánoc až do dubna? Tohle chceme? Lockdown už kromě Rakouska vyhlásilo i Nizozemí.







Povinné očkování je v civilizovaných zemích běžné desítky let proti nemocem, které nikdy po druhé světové válce, aspoň v Československu, nezpůsobily to, co covid v letech 2020-2021. Desítky tisíc mrtvých za méně než dva roky, zavřené školy, obchody, kultura, hranice, opakující se kolaps zdravotnictví. Používáme povinné očkování jako zbraň proti záškrtu, tetanu, dětské obrně… od 1. ledna 2018 se malé děti očkují pomocí tzv. hexavakcíny třemi dávkami (ano, třemi). Proč váháme tuto zbraň, kterou běžně používáme třeba proti tetanu, jenž nemá šanci při moderním způsobu života způsobit nic z toho, co nám udělal covid, použít proti covidu?







V situaci, kdy na jedné misce vah byl lockdown se všemi jeho děsivými následky (a za nejhorší považuji zavírání škol… Rakousko od zavírání škol v současném lockdownu ustoupilo, i když úřady radí nechávat děti doma) a na druhé misce vah byli těžce nemocní a mrtví, jsem odmítal dívat se na jen těžce nemocné a mrtvé. Dodnes si myslím, že švédská cesta byla správná (ale u nás asi nepoužitelná) a že lockdown na jaře 2020, jak proběhl v České republice, byla fatální chybou, která zničila psychologii národa, nechala zbytečně prázdné nemocnice a školy atd. Nicméně v současné situaci ty misky vah vypadají jinak: na jedné misce je očkování a na druhé jsou mrtví, kolapsy a lockdowny. Získat normální život za proočkovanost je podle mne nabídka, kterou by mohl odmítnout jen šílenec. Věnujete den (nebo v případě horečky po očkování) dva tři dny a máte za to i kdyby jen půl roku normálního života pro celou společnost. Děti budou moci normálně chodit do školy, nemocnice nebudou kolabovat, zachráníte tisíce lidských životů, ušetříte miliardy, budete normálně chodit do hospody i do divadla, cestovat do ciziny, prostě klid jako před covidem. Že za to budete muset platit jednou dávkou vakcíny za půl roku (a možná ani to ne)? To je přece ve všech směrech zadarmo.

