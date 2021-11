V pondělí ČR registrovala 14 480 denních nákaz

23. 11. 2021

V pondělí 22. listopadu zaznamenala Česká republika 14 480 denních nákaz. Hospitalizováno je 5434 osob, je to denní nárůst o 549 lidí. Celkem zemřelo v ČR 32 304 lidí, denní nárůst (i z předchozích dní) o 131 mrtvých. Podle zpětné statistiky ministerstva zdravotnictví se nyní denní počet mrtvých v ČR pohybuje mezi 80 a 117. Nejhorší je situace na Moravě, především v Šumperku (1569 nákaz na 100 000 obyvatel), v Olomouci (1551), ve Vyškově (1479), v Prostějově (1550), v Kroměříži (1375), v Prachaticích (1394), ve Znojmě (1331), ve Zlíně (1418), ve Frýdku-Místku (1420) ve Strakonicích (1298), v Písku {1148), v Brně (1284), v Blansku (1276), v Přerově (1145), v okresech kolem Prahy (Praha-východ 1361, Praha-západ 1235) a v Českých Budějovicích (1185). Praha má 1027 nákaz na 100 000 osob. V mnoha okresech je nákaza kolem 1000 osob na 100 000 obyvatel, což je bezprecedentní. Celorepublikově je potvrzeno 1768 případů na 100 000 obyvatel za poslednich 14 dní. ZDE

Ředitel nemocnice Slaný MUDr. Štěpán Votoček:

"Milí neočkovaní,

až budete při pečení cukroví a popíjení svařáku u televize nadávat, že nesmíte do hospody a supermarketu, uvědomte si, že kvůli vám se zatím jiní na pokraji zhroucení v ochranných oblecích pokoušejí zachránit život vašim souvěrcům, mezi něž se zítra můžete zařadit i vy.

Je politováníhodné, že vinou neočkovaných, kteří tvoří drtivou většinu všech vážných případů, budou trpět ti, kteří si svou nemoc nezavinili a na operaci budou opět, často v bolestech čekat. Je politováníhodné, že vinou neočkovaných naše sestry, lékaři a další personál stráví další advent a Vánoce na covidových odděleních a rok nevyčerpanou a tolik potřebnou dovolenou si ani letos nevyberou. Je politováníhodné, že se mezi mediálně známými lékaři a dalšími „odborníky“, kteří covid viděli maximálně v televizi, najdou tací, kteří přiživují svou popularitu podporováním protiočkovací nálady části společnosti ochotné jim naslouchat. Je stěží pochopitelné, kam až dosluhující vláda nechala situaci dospět a že jsme ani od budoucí vlády zatím neslyšeli nic, co by se alespoň vzdáleně podobalo návrhu účinného řešení.“

- Slovenský premiér Eduard Heger "intenzivně" zvažuje třítýdenní lockdown na Slovensku. Slovensko má nízkou proočkovanost a bývalý slovenský premiér Robert Fico veřejně kritizoval užívání roušek a účastnil se protestů proti koronavirovým opatřením, konstatuje Guardian.



- Indie zaznamenala v úterý dosud nejmenší nárůst infekcí za 18 měsíců, tedy 7579 nákaz. Je to zřejmě v důsledku širokého očkování a promoření.



- Francouzský premiér Jean Castex má pozitivní test na koronavirus po návratu z Beldie.



- Francie v pondělí zaznamenala 5266 nákaz, čímž vzrostl týdenní průměr nákaz na rekord za poslední tři měsíce.



- Německo vydalo ostré varování: "Pravděpodobně, koncem zimy, budou v podstatě všichni v Německu buď očkováni, vyléčeni nebo mrtví," řekl ministr zdravotnictví Jens Spahn.



- Británie zaznamenala dalších 44 917 denních nákaz a 45 mrtvých.



- Nejvíce jsou psychicky a ekonomicky pandemií postiženy ženy, zjistila britská organizace pro průzkum veřejného mínění YouGov.



- Řecko zavádí nová přísná proticovidová opatření. Cílem je snížit infekce covidu-19, v jejichž důsledku míra úmrtí v Řecku stoupla téměř na dvojnásobek průměru EU.



- Izrael začal očkovat děti ve věku 5-11 let.



- Italský ministr zdravotnictví oznámil, že Italové se budou očkovat třetí dávkou pět měsíců po prvním očkovacím cyklu.



- Experimentální žvýkací guma může snížit šíření koronaviru, konstatují vědci z University of Pennsylvania.



