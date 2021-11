Koronavirus: Počet mrtvých v Evropě dosáhne do března 2,2 miliony, varuje Světová zdravotnická organizace

24. 11. 2021

čas čtení 2 minuty

Narůstající zahlcení naší lůžkové kapacity pacienty s covid-19 nás nutí k zatím částečnému omezení neakutních operací, za což se omlouváme. "Poděkujte " těm, kteří se nedali očkovat a musíme je léčit na úkor ostatních, kteří si svoji nemoc nezavinili. pic.twitter.com/vuGy2uDMoN — Nemocnice Slaný (@NemocniceSlany) November 22, 2021 V největší nemocnici kraje:

ORIM 3 (oddělení resuscitace a intenzivní medicíny): 0 volných lůžek

ORIM 4: 0 volných lůžek

NK JIP: 0 volných lůžek

Metabolická JIP: 0 volných lůžek …

A kam půjdou ti nakaženi tento týden? A další vážné diagnózy?

Jinak očkovaný s C-19 jediný. — Rasti Madar (@RastiMadar) November 23, 2021









Dr. Hans Kluge z WHO charakterizoval situaci jako velmi vážnou, se stále větším tlakem na zdravotnictví. Počet denních mrtvých v Evropě stoupl nyní na 4200 denně, což je dvojnásobek denních mrtvých letos v září. Celkem zatím v Evropě zemřelo na covid 1,5 milionu lidí.Světová zdravotnická organizace očekává "obrovský tlak" na zdravotnictví v 25 z 53 evropských zemí. JIPky budou pod intenzivním tlakem v 49 z 53 evropských zemí. Státy musejí proočkovat své obyvatelstvo třetí dávkou a zároveň včlenit ochranné způsoby chování do našeho každodenního života: nosit roušky, dodržovat rozestupy, větrat, mýt si ruce a kýchat do lokte. ZDE - Očkování třetí dávkou se stane v USA standardem pro plné očkování, řekl vládní zdravotník dr. Anthony Fauci.- Joachim Sauer, manžel Angely Merkelové, obvinil neočkované Němce z lenosti. Německo má 68 procent proočkovaného obyvatelstva. "Je to šokující, že třetina obyvatelstva nejedná podle vědeckých zjištění," konstatoval Sauer. "Je to důsledkem určité lenosti a samolibosti Němců." ZDE