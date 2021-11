Je schopen budoucí premiér říci lidem pravdu?

26. 11. 2021 / Boris Cvek

Končící premiér, nota bene po mnoha měsících pandemie, může být opotřebovaný a vyhořelý. Budoucí premiér, v něhož veřejnost vyjádřila důvěru ve volbách a který má nyní za sebou jasnou sněmovní většinu, má být čerstvý, plný sil a elánu. Vzhledem k tomu, že je to politik, který hlásá odpovědnost a odmítá populismus, měl by veřejnosti říkat nepříjemné pravdy – a měl by mluvit k národu o krizi, která probíhá.





Umírá tu sto lidí denně, brzy to bude možná několik set lidí denně, kolabují nemocnice, lidé ve zdravotnictví budou o Vánocích na kolenou, země je v těžké krizi a rozkladu… proč by pan budoucí premiér nemohl jezdit po nemocnicích a vyjádřit solidaritu zdravotníkům? Proč by nemohl mluvit k národu a říkat mu těžké pravdy, které bude nutno spolknout v zájmu toho, aby v lednu a únoru bylo lépe? Nebo pan profesor Fiala neví, že dnes se hraje o to, jak to tu bude vypadat na začátku ledna? A že za dva tři týdny půjde už o konec ledna, ne-li o únor?

Nebo že by vůbec nevěděl, co tu v Česku právě probíhá? Že by si myslel, že ujištění o tom, že nezavře školy, něco vyřeší? Jistě je dobré zavírat školy jako poslední, ale může se stát – a to by konzervativní politik, který ví, že lidé neporučí větru a dešti, natož epidemii – že to bude nutné. Neměl by se pan budoucí premiér probudit a ukázat, že chce opravdu být premiérem této země? Kdy jindy má být člověk, který chce být vážně premiérem země, vidět a mluvit intenzivně k veřejnosti, než když je země v těžké krizi a kdy je třeba pro záchranu polykat velmi hořkou medicínu?

Představuji si premiéra, který vyrazí na misi, aby vysvětlil veřejnosti, že musíme udělat velmi tvrdý lockdown a zavést povinné očkování. Něco ve smyslu: mysleli jsme, že to nebude nutné (a nebylo by nutné, kdybychom byli naočkovaní jako Izraelci), ale dávno už nejsme pány situace, musíme konečně uznat realitu a vysvětlit lidem, co se právě děje – nemůžeme si už hrát na strkání hlavy do písku ani na politický píseček, jsme právě v katastrofě a bude to nejméně měsíc horší a horší - a musíme to zastavit aspoň pro leden a únor. Záleží na tom vůbec panu budoucímu premiérovi, co tu bude v lednu nebo únoru? Zda bude umírat sto lidí denně?

