Občanská iniciativa se vyplácí

Investorská společnost Amadeus zakoupila prázdné pozemky v domovním bloku, kde stál i Dům kultury, zvaný dům hrůzy u Radbůzy. Včetně městských lázní, dnes ruiny na zbourání. Byl to prestižní projekt tehdejšího vedoucího tajemníka KV KSČ Mevalda, mající napodobovat pražský Palác kultury.





Byla to taková zvláštní brutální architektura s fasádou z pohledového betonu. Celý projekt architekta Marka Hrubce, financovaný ROH, ovšem nebyl dokončen, chyběla velká část teras a hlavně výšková budova odporářského hotelu jako protějšek budovy Hutního projektu na levém břehu řeky.







Neoblíbený dům se však časem vžil a stal se dějištěm výstav, koncertů a činnosti různých kroužků. A hlavně tam byl menší divadelní sál, nazvaný později Divadlo Miroslava Horníčka. Pasáž byla oblíbená kvůli cukrárně Romance a velkému bufetovém prostoru, kde se dalo i posedět. Oblíbily si to zejména kroužky straších i mladších dam, které pak sehrály významnou roli pomocnic během petice a referenda.







Po sametové revoluci budovu zprznily velké reklamy a odbory to pak nějak prodaly tomu Amadeusu.





Celé ty čachry ponechávám stranou. Ovšem obyvatelstvo rozzuřilo to, že i přes veřejné protesty a petici Amadeus Dům kultury zboural, aby tak vytvořil "fait accompli", hotovou skutečnost, že jako tím je rozhodnuto o stavbě OC Corso.







Tůdle!, řekli si místní zelení a byli podpořeni piráty, kteří se tehdy vešli ke dvěma stolům v hospodě na sídlišti Lochotín. Po neúspěšné petici proti zbourání DK jsme zorganizovali akci za referendum proti stavbě PC. Jmenuji aspoň za zelené Martina Marka, Petra "Permi" Vaňka a za piráty Martina Potůčka.







Povedlo se! Babičky i slečny obíhaly paneláky v okrajových sídlištích a sbíraly podpisy občanek a občanů. Výsledek vidíte na obrázcích u zmíněného článku...





Iniciativa mladých politiků v symbióze s oslovenými staršími občany přinesla ovoce, které znamená výrazné obohacení kdysi pustého kouta krajského města. Takže to jde. I když investor měl pro svůj záměr podporu tehdejšího vedení Plzně. Jinak by se do svého záměru s drzostí a bez ohledu na mínění lidí nepustil.







Dům kultury už nikdo znovu nepostaví, ani nedostaví. Ale je to inspirace pro budoucnost. Hlavně proto, aby se mladí lidé angažovali v politice a nečekali až co jim nadělí páni učitelé a profesoři z nové vlády..







O zelených, na rozdíl od Německa, u nás nikdo neslyší a piráti přišli v Plzeňském kraji i o jediného poslance. A z radnice o nich také nic nevíme. Pořád je jich jen pět a půl?







Tak jen do toho! Není všem dním konec a brzy budou obecní volby! Což to zkusit právě s těmi lázněmi a zachránit je, třeba jako středisko setkávání?







Mohlo by tam být i nové malé divadlo. Slibů z radnice už bylo dost a úspěšný kandidát za Starosty pan Bernard asi už zapomněl,co říkal právě o využití bývalých lázní







A pan Vozobule z TOP09, dnes náměstek primátora Baxy pro dopravu, sliboval v komunálkách projet na kole městem na velkých bilbordech.







Od té doby ho nikdo na kole ve městě neviděl. Skutek utek. Plzeň je na tom v cyklistické dopravě hůř než třeba Klatovy...