S příchodem omikronu na Západ sklízejí bohaté země to, co zasely

30. 11. 2021

čas čtení 6 minut

Omikron - varianta koronaviru se znepokojivými mutacemi, která byla poprvé zjištěna v převážně neočkované jižní Africe - se dostala na Západ bohatý na dávky vakcín. Uprostřed celosvětové paniky a nových zákazů cestování se objevily potvrzené případy od Británie po Austrálii. Pokud se nyní omikron rozšíří po západních metropolích stejně nebo ještě hůře než předtím varianta delta, budou podle vědců bohaté země sklízet, co zaseli, píše v listu Washington Post Anthony Faiola

Snad žádný jiný okamžik pandemie nedal více za pravdu často ignorované mantře, že "nikdo není v bezpečí, dokud nebudeme v bezpečí všichni". Varianty jsou podle odborníků jedním ze smrtících vedlejších účinků nerovnosti v očkování - a globálního systému, který umožnil bohatým a velkým rozvojovým zemím, aby si očkování sháněly pro sebe, a chudší a méně silné země tak zůstaly odkázány na drobky z vakcín.



Nízká míra proočkovanosti také způsobila, že se tyto země staly potenciálními líhněmi virových mutací, které se pak mohou v globalizovaném světě rychle šířit. Úplná proočkovanost ve Spojených státech, Francii a Číně činí 60 %, 70 % a 77 %. Srovnejte to s pouhými 6 procenty v Africe, kde žije 1,2 miliardy lidí.



"Naše úspěchy v naší zemi jsou vysoce ohroženy kvůli selháním mimo naši zemi, kvůli očkovacímu nacionalismu nejen ve Spojených státech a Evropě, ale také v Indii a Číně," řekl mi o víkendu J. Stephen Morrison, ředitel centra pro globální zdravotní politiku při Centru pro strategická a mezinárodní studia. "Pokud máte nekontrolovaný přenos ve velkých populacích, je to optimální prostředí pro vznik nových variant. V Africe máte šestiprocentní proočkovanost. Vznikají pak mutace."



První náznaky naznačují, že se omikron může šířit relativně snadno, ale je příliš brzy na to, aby se dalo říci, jak virulentní může být. O víkendu se afričtí představitelé důrazně ohradili proti přívalu zákazů cestování, které zavedla řada zemí včetně Spojených států, a tvrdili, že nemají žádné vědecké opodstatnění a nespravedlivě trestají země s horším přístupem k vakcínám. Odborníci mým kolegům sdělili, že na zákazy cestování, které jsou nyní uvalovány, už může být pozdě.



"Zákaz cestování není podložen vědeckými poznatky a nebude ani účinný v prevenci šíření této varianty," řekl v televizním projevu jihoafrický prezident Cyril Ramaphosa. "Jediné, co zákaz cestování způsobí, je další poškození ekonomik postižených zemí a podkopání jejich schopnosti reagovat na pandemii a zotavit se z ní."



"Navzdory opakovaným varováním zdravotnických představitelů se nám nyní vrací naše neschopnost dát vakcíny do rukou lidí v rozvojovém světě," napsal v deníku Guardian Gordon Brown, bývalý britský premiér a velvyslanec Světové zdravotnické organizace.

Odpověď podle odborníků spočívá v radikálnějších řešeních, než na jakých se bohaté a mocné státy zřejmě dokážou nebo chtějí shodnout.



Wafaa El-Sadr, ředitelka centra pro globální zdraví na Kolumbijské univerzitě (ICAP), volá po dvoustupňovém přístupu. Za prvé, "bohaté země, včetně USA, musí poskytnout prostředky společnostem, které vyrábějí vakcíny, aby nyní zvýšily jejich produkci," napsala mi tento víkend. "To, co děláme [zatím], je darování přebytečných zásob, které máme, v podstatě toho, co můžeme postrádat."



"Pro dlouhodobější strategii je rozhodující pozastavení práv duševního [vlastnictví] a investice do regionálních výrobních kapacit vakcín," napsala.



Tyto typy odvážných řešení však narážejí na velké překážky v době, kdy jsou rozvojové země v oblasti vakcín stále daleko za Západem.



Program sdílení dávek vakcín po celém světě, podporovaný Světovou zdravotnickou organizací - známý jako Covax - původně slíbil distribuovat do konce roku dvě miliardy dávek, v září tento cíl snížil na 1,425 miliardy. V prosinci jich bylo dodáno pouze 537 milionů. Důvodů je nespočet. Jak napsala Vidya Krishnan v časopise Foreign Policy, Indie, která měla být hlavním dodavatelem Covaxu, v březnu zastavila vývoz vakcín, aby se "místo toho soustředila na ochranu vlastní populace" uprostřed ničivé covidové vlny. Vývoz byl zčásti obnoven tento měsíc.



"Země s nejvyšší proočkovaností hromadějí zásoby vakcín, zatímco země s nízkými příjmy na vakcínu i nadále čekají," uvedl tento měsíc generální ředitel WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. "Každý den je na celém světě podáno šestkrát více posilujících dávek vakcíny proti covidu než primárních dávek v zemích s nízkými příjmy. To je skandál, který musí okamžitě skončit."



Několik dobrých zpráv: V příštích týdnech a měsících se chystá rychlý nárůst dávek pro rozvojové země, který v některých zemích již začal. Minulý měsíc Covax dodal 111 milionů dávek, což je více než v kterémkoli jiném měsíci tohoto roku. Očekává se, že do prosince bude v "přípravě" dalších 900 milionů dávek, uvádí deník Wall Street Journal.



Někteří výrobci vakcín stále dostatečně neinformují Covax o tom, kolik dávek bude k dispozici a kdy. Některé rozvojové země také stále nejsou na nápor dávek připraveny a potřebují větší pomoc pro chladírenské sklady, distribuci a personální zajištění zdravotní péče. Mnoho chudších zemí, které se potýkají se stejnou váhavostí a odporem vůči vakcínám jako bohatší země, se potýká se skepticismem a dezinformacemi veřejnosti, konstatuje Wall Street Journal.



Mezitím naděje na další radikální řešení - dočasné pozastavení práv duševního vlastnictví, které podporuje prezident Biden a proti němuž se staví velké farmaceutické firmy, aby se vakcíny mohly rychle a levně vyrábět v zahraničí - slábne, pokračuje Wall Street Journal. Bílý dům podle deníku nepředložil návrhy, které by odstranily rozdíly mezi zeměmi, které tento krok podporují - včetně Indie a Jihoafrické republiky - a těmi, které jsou proti, včetně evropských zemí, jako je Německo. Jak uvedla Lesley Wroughton pro deník The Post, v Jihoafrické republice by se pokus o replikaci vakcíny Moderna mohl uskutečnit do jednoho roku, pokud by se společnost podělila o své know how - což dosud odmítala s odkazem na duševní vlastnictví.



Celý článek v angličtině ZDE

