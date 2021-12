Koronavirus: Třetí, posilovací dávka poskytuje očkovaným obrovskou míru ochrany

3. 12. 2021

Ve čtvrtek 2. prosince zaznamenala Česká republika 18 582 denních nákaz. Hospitalizováno je 6683 osob to je o 122 více než o den dříve. Celkem zemřelo v ČR 33 450 lidí, denní nárůst (i z předchozích dní) o 133 mrtvých. (Za 1.12. registruje MZ ČR 129 mrtvých!) Za posledních 14 dní je v ČR potvrzeno 2320 nákaz na 100 000 obyvatel, 1222 nákaz na 100 000 obyvatel za posledních 7 dní.



Nejhorší je situace na Moravě, především v Šumperku (1568 nákaz na 100 000 obyvatel), v Prostějově (1584), v Olomouci (1505), v Hodoníně (1244), ve Vyškově (1464), v Kroměříži (1646), v Prachaticích (1486), ve Zlíně (1472), ve Frýdku-Místku (1343), ve Znojmě (1418), ve Strakonicích (1209), v Uherském Hradišti (1619), v Písku {1269), v Brně (1296), v Blansku (1347), v okresech kolem Prahy (Praha-východ 1236, Praha-západ 1164) a v Českých Budějovicích (1362). Praha má 995 nákaz na 100 000 osob. V mnoha okresech je nákaza kolem 1000 osob na 100 000 obyvatel, což je bezprecedentní. Všude však došlo k mírnému poklesu. Celorepublikově je potvrzeno 2368 případů na 100 000 obyvatel za poslednich 14 dní, 11135 za poslednich 7 dní. ZDE https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19



- Studie publikovaná v lékařském časopise Lancet potvrzuje, že třetí, posilovací dávka vakcíny dramaticky zvyšuje imunitu očkovaných. ZDE



- Ministr zdravotnictví Jihoafrické republiky konstastuje, že počet nákaz v zemi stoupl za týden o 300 procent.



- Lékaři v Británii naléhají na černochy a Asijce, aby se nechali očkovat a snížili tak úmrtnost na covid.



- New York zaznamenal nejméně pět případů varianty omikron. Jeden případ omikronu je také registrován na Havajských ostrovech.



- Francie potvrdila devět nákaz omikronem.



- Nejproočkovanější jsou Spojené arabské emiráty, které proočkovaly 90 procent obyvatelstva. Pak následují Portugalsko (87%), Singapur (86%), Katar (85%), Chile a Malta (84%), Kuba (81%), Jižní Korea and Kambodža (80%).



- Německo zaznamenalo dalších 74 352 denních nákaz a 390 úmrtí. ZDE

