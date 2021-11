Koronavirus: Povinné očkování nás teď nezachrání

29. 11. 2021

čas čtení 2 minuty

I kdyby se povinné očkování ukázalo jako zcela legální a všichni neočkovaní se dostavili do ordinací, současnou německou COVIDovou krizi by to nevyřešilo. Je potřeba další lockdown, napsal Joscha Weber. I kdyby se povinné očkování ukázalo jako zcela legální a všichni neočkovaní se dostavili do ordinací, současnou německou COVIDovou krizi by to nevyřešilo. Je potřeba další lockdown,

Při organizaci společnosti mají Němci obecně sklon hledat konsensus. Politický systém je založen na debatě, což nakonec zemi umožňuje dosáhnout kompromisu, s nímž většina lidí může souhlasit.

Z tohoto pravidla existuje několik výjimek, ačkoliv některá témata zemi rozdělují. Jedním z nich bylo téma uprchlické vlny v roce 2015. Dnes je to otázka povinného očkování proti COVIDu.

Někteří lidé jsou pro, jiní ostře proti. Několik posledních průzkumů ukazuje, že víceméně jasná většina podporuje povinné očkování. Průzkum pro časopis Spiegel zjistil 72 %, YouGov 69 % a ARD 57 %. Nicméně průzkum tabloidu Bild tvrdí, že 70 % dotázaných je proti.

Ale bez ohledu na to kdo má správné statistiky je nyní absolutně špatný čas pro debatu o povinném očkování.

Některé nemocnice jsou už přeplněné a čelí potenciální nutnosti podrobovat pacienty triáži. Přes 100 000 lidí v Německu zemřelo na COVID a hlavní virolog Christian Drosten varoval, že podle konzervativního odhadu může zemřít 100 000 dalších.

Bohužel, povinné očkování by teď Německo nezachránilo.

I kdyby bylo povinné očkování zavedeno příští týden, trvalo by měsíce, než by neočkovaní získali plnou ochranu - pokud by se tedy všichni k očkování dostavili, což je také velmi nepravděpodobné. Protože některá katastrofální rozhodnutí omezila zásoby vakcín v Německu a zpomalila třetí očkování, mírně řečeno, pravděpodobně by došlo k dodatečným zpožděním.

I kdyby zákon o povinném očkování odolal žalobám k ústavnímu soudu, přinesl by několik negativních druhotných důsledků.

Ti kdo jsou proti vakcinaci by se cítili ze společnosti vyloučeni. I když někdo může říci, že to je jejich vlastní vinou, mnozí se už cítí vyloučeni a stigmatizováni a slyší na slib úniku z této situace, který dovedně nabízejí populisté a konspirátoři.

Pokud se všechny dosavadní sliby ohledně dobrovolnosti očkování rozplynou, populisté a konspirátoři vyhrají. Budou považovat za potvrzenou teorii o spiknutí mezi politiky, farmaceutickým průmyslem a médii, s cílem vnutit očkování všem. Končilo by to tím, že nemalá část lidí by se obrátila zády k vládě a demokracii.

Podrobnosti v angličtině: ZDE

1