Francie: Británie musí o uprchlické krizi přestat mluvit dvojím jazykem

29. 11. 2021

Francouzský ministr vnitra Gérald Darmanin varoval Británii, že ministři musejí přestat říkat jednu věc v soukromí, zatímco veřejně urážejí Francii.



Darmanin ostře kritizoval tento "dvojí jazyk" Johnsonovy vlády a upozornil Londýn, že Francie není otrokem Británie.



"Čím více je Francie používána jako oběť pro britskou domácí politiku a my slyšíme provokativní výroky jako 'Francie si musí vzít zpět všechny imigranty', tím obtížnější bude nalézt jakékoliv řešení uprchlické krize. Je to nejen urážlivé, ale naprosto nerealistické."







"Čím více je Francie používána jako oběť pro britskou domácí politiku a my slyšíme provokativní výroky jako 'Francie si musí vzít zpět všechny imigranty', tím obtížnější bude nalézt jakékoliv řešení uprchlické krize. Je to nejen urážlivé, ale naprosto nerealistické."



Francie a její spojenci v EU jednali v neděli v Paříži o uprchlické krizi poté, co se ve středu v kanálu La Manche utopilo 27 osob. Francie odvolala pozvání britské ministryně vnitra Priti Patelové na tuto schůzku poté, co Boris Johnson zveřejnil svůj útočný dopis s nerealistickými požadavky, adresovaný Macronovi, na Twitteru.



"Znovu opakuji," zdůraznil francouzský ministr vnitra. "Francie není pobočkou Británie, jsme svobodná a rovná země a požadujeme, aby s námi Británie tak jednala. Jsme spojenci a ne otroci a nejsme rukojmí domácí britské politiky."



Francouzský ministr vnitra se vyjádřil, že je absolutně neuvěřitelné, že Priti Patelová chce vyslat do kanálu La Manche britská vojenská plavidla, která by vracela čluny s uprchlíky zpět k francouzským břehům.



"Nedovedeme si představit ani na okamžik, že by Británie mohla prostě ignorovat všechny mezinárodní dohody a námořní právo a rozmístila v třicetikilometrovém prostoru mezi Francií a Británií své válečné lodi, vzhledem k tomu, že by to znamenalo, že desítky lidí, těhotné ženy, děti, starci, zemřou. Nedovedeme si představit ani na okamžik, že by něco takového mohlo britskou hlavu napadnout."



Darmanin také odmítl představu, že by Británie mohla do Francie vyslat své vojáky.



"Jak by asi reagovali Britové, kdybychom navrhli vyslání francouzské armády na britské pobřeží? Řekli by, zcela pochopitelně, že jsou svobodná země a že chtějí, aby byla respektována její suverenitu a my říkáme totéž. Na tom není nic zvláštního."



Spíš by se Britové měli ptát, proč chce tolik migrantů do Británie. Je to zaprvé proto, že pracovní trh v Británii funguje částečně s tajnými imigranty, protože tam můžete pracovat a dokonce i platit daně bez jakýchkoliv identifikačních dokumentů. Kdyby došlo v Británii k změně pracovního zákona, přicházelo by tam daleko méně migrantů. A druhá věc: Británie bohužel nedovoluje migrantům žádnou legální cestu, jak se dostat do Británie."



Ohledně britského návrhu, že kdyby Francie přijala navrácené migranty, Británie by oplátkou začala přijímat dětské uprchlíky, řekl Darmanin, že by se o tom muselo jednat s EU. Francie by byla ochotna přijmout návrat jednoho dospělého migranta za britské přijetí jednoho uprchlického dítěte. Jenže Británie chce navrátit stovky migrantů do Francie za přijetí jednoho uprchlického dítěte.



Darmanion upozornil, že útočné titulky zaměřené proti Francii v britském bulvárním tisku jsou urážlivé."Přestaňte skandovat hesla a začněte jednat seriozně."



